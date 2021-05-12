ایجاد بیش از ۲۵۰۰ فرصت شغلی در خوزستان/توجه بسیج به مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمت الله باقری ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت دهه بسیج سازندگی، اظهار کرد: بعد از منحل شدن جهاد سازندگی، این خلأ نبود سازندگی در کشور احساس می‌شد و برای همین مقام معظم رهبری اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۷۹ دستور تشکیل بسیج سازندگی را صادر فرمودند.

جانشین سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان عنوان کرد: هویت بخشیدن به جوانان، برنامه‌ریزی برای کمک به توسعه اجتماعی، اقتصادی و کشاورزی کشور با استفاده از مشارکت نیروهای مقاومت بسیج و جهاد کشاورزی نیز از جمله اهداف تبیین شده برای جهاد سازندگی است.

وی با اشاره به اینکه اصلی‌ترین مأموریت نیروهای بسیج سازندگی در مناطق صعب العبور است، افزود: این نیروها در نقاطی که پیمانکاران یا بخش دولتی کمتر امکان اجرای پروژه را دارد، حضور پیدا کرده و در حوزه آب‌رسانی، ساخت جاده، مسکن و حتی مدارس عشایری فعالیت می‌کنند.

جانشین سپاه حضرت ولی (عصر) عج خوزستان با اشاره به اینکه انجام موردی چند کار جهادی برای برخی از مناطق به شدت محروم میسر نیست، تصریح کرد: در این صورت گروه‌های جهادی نسبت به تشکیل قرارگاه اقدام کرده و فعالیت‌های گسترده‌تری را برای چنین مناطقی انجام می‌دهند تا کارها نیز اثرگذاری بیشتری داشته باشند.

سردار باقری، به تشکیل قرارگاه شهید سلمیانی برای منطقه منبع آب اهواز اشاره کرد و افزود: این منطقه در مرکز خوزستان قرار گرفته ولی فقر و محرومیت از خدمات اجتماعی در این منطقه به خوبی قابل مشاهده است؛ شاخص اصلی سردار شهید قاسم سلیمانی توجه به محرومان و رفع مشکلات جامعه بود و برای همین قرارگاه مذکور به اسم این شهید والامقام نام‌گذاری شد.

وی بیان کرد: فعالیت‌های مختلفی از جمله جابه‌جایی منازل پرخطر، رفع خطر از منازل در معرض ریزش و همچنین آسفالت خیابان‌ها برای منطقه منبع آب انجام می‌شود؛ این اقدامات تا رفع مشکلات منطقه ادامه دارد.

حوزه‌های فعالیت بسیج سازندگی

جانشین سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان با اشاره به اینکه حوزه‌های اجتماعی، عقیدتی، اقتصادی و کشاورزی عمده فعالیت‌های بسیج سازندگی را تشکیل می‌دهد، گفت: توجه بسیج سازندگی به مناطق دارای مشکلات آب‌رسانی و محرومیت بالا متمرکز شده است؛ جای تأسف است که با وجود هفت سد بزرگ در خوزستان ولی بیش از ۴۰۰ روستای این استان مشکل آب دارند که غیزانیه نمونه بارز آن بود و قرارگاه خاتم ظرف مدت محدود این مشکل قدیمی را حل کرد.

سردار باقری با اشاره به بهبود وضعیت راه‌های روستایی و اشتغال‌زایی به عنوان اولویت‌های بسیج سازندگی، عنوان کرد: در منطقه احمد فداله که چند پیمانکار پروژه را رها کردند، بسیج سازندگی پای کار رفته و برای این منطقه محروم و صعب العبور فعالیت می‌کند.

وی، به آغاز کار ساخت ۲۴ مدرسه در خوزستان با همکاری بسیج سازندگی و سازمان نوسازی مدارس اشاره کرد و گفت: کمک به دولت در بخش مبارزه با کرونا با اجرای طرح شهید سلیمانی نیز از دیگر طرح‌هایی است که نیروهای بسیج سازندگی در این زمینه همکاری دارند.

ایجاد بیش از دو هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی

جانشین سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان خبر داد: از ابتدای صدور فرمان مقام معظم رهبری برای رزمایش کمک‌های مؤمنانه تاکنون بیش از یک میلیون بسته معیشتی با دیگر مجموعه‌های بسیجی برای نیازمندان استان خوزستان از جمله خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد، خانواده‌های بی‌سرپرست یا دارای سرپرست با مشاغل روزمزد تهیه و توزیع شده است.

سردار باقری در خصوص اشتغال‌زایی برای نیازمندان یادآور شد: بسیج سازندگی خوزستان بیش از دو هزار و ۵۰۰ فرصت اشتغال را از طریق صندوق‌های قرض الحسنه مردم پایه ایجاد کرده است؛ همچنین بیش از ۴۶۰ صندوق با حمایت مردم و خیران توسط بسیج سازندگی در سطح استان تشکیل شد.

وی، به راه‌اندازی ۴۵ تعاونی در حوزه اشتغال‌زایی اشاره کرد و افزود: جهاد سازندگی خوزستان با توجه به مشکلات اقتصادی سه سال گذشته و تأکید دین مبین اسلام بر ترویج سنت حسنه ازدواج جوانان، سه هزار و ۴۲۷ سری جهیزیه را تهیه و میان زوج‌های نیازمند توزیع کرد؛ البته بخشی از این کار مشترک با نیروهای بسیجی، نهادهای حمایتی و خیران انجام شده است.

جانشین سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان با اشاره به راه‌اندازی ۱۳۴ کارگاه اقتصاد مقاومتی برای حل بخشی از مشکلات حوزه اشتغال، اظهار کرد: اولویت بسیج سازندگی، صنعت و معدن نیز پیگیری امور کارگاه‌های تعطیل شده است که از سال قبل نهضت «جهش تولید» را شروع کرده و بر همین اساس یک هزار و ۲۰۰ کارگاه صنعتی را پایش کرده و بیش از ۵۰ کارگاه تعطیل شده را فعال کرده و به چرخه تولید بازگردانده است.

استفاده بسیج سازندگی از ظرفیت جوانان

سردار باقری با اشاره به اینکه بیش از چهار هزار تیم بسیجی با ۱۲ هزار نفر عضو به صورت مستقیم در اجرای طرح شهید سلیمانی همکاری دارند، خبر داد: ۳۴۲ گروه جهادی با بیش از ۴۶ هزار عضو در سامانه بسیج سازندگی ثبت‌نام کردند که در قالب ۸۰۰ گروه سازمان‌دهی شده و پشتیبانی، فعالیت‌های مختلف بسیج سازندگی را انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد: بسیج سازندگی خوزستان در سیل و زلزله مربوط به سال‌های ۹۷ و ۹۸ بیش از یک هزار واحد مسکونی را احداث و همچنین با همکاری کمیته امداد بیش از دو هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی نیازمندان خوزستان را مرمت کرده است.

جانشین سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان بیان کرد: استفاده از ظرفیت جوانان و نوجوانان دارای روحیه کمک به محرومان، ترویج فرهنگ کار و روحیه بسیجی، خودسازی جوانان که به واسطه حضور در مناطق محروم به دست می‌آید، استفاده از مشارکت عمومی و همچنین کمک به دولت برای خدمات‌رسانی به مردم از جمله اهدافی است که مقام معظم رهبری هنگام تشکیل بسیج سازندگی برای آن تبیین فرمودند.

سردار باقری عنوان کرد: کاشت نهال در بیش از هشت هزار هکتار از کانون‌های ریزگرد و همچنین کاشت نهال در هفت هزار هکتار از مناطق ورودی ریزگرد به اهواز با انجام اقدامات مختلف در حوزه کشاورزی نیز از دیگر اقدامات بسیج سازندگی خوزستان است.

وی تأکید کرد: دشمنان نظام به هر شکلی دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و تلاش می‌کنند که مسئولان کشور ایران را ناتوان در حل مشکلات جلوه دهند ولی خواسته مقام معظم رهبری حضور حداکثری و باشکوه مردم در انتخابات است که باید از آن تبعیت کنیم.