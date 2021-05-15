مشکل کمبود نقدینگی ۶ واحد صنعتی درچهارمحال وبختیاری حل می شود

سجاد رستمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مشکلات شش واحد صنعتی و تولیدی در چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: و تمهیدات لازم برای حل مشکلات این واحدهای صنعتی اتخاذ شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: پرداخت تسهیلات در گردش به مبلغ ۱۱۷ میلیارد ریال برای این تعداد واحد صنعتی در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوب شده است.

وی عنوان کرد: با پرداخت این میزان تسهیلات به این تعداد واحد صنعتی اشتغال این این تعداد واحد صنعتی حفظ می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این تعداد واحد صنعتی دارای بیش از ۸۰ نیروی کار هستند.