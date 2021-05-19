ساخت متروی پرند به زودی تکمیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی در هفتمین کنفرانس بین‌المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه‌آهن که عصر دیروز ۲۸ اردیبهشت با حضور وزیر راه و شهرسازی در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، اصلی‌ترین راهبرد حل دو چالش آلودگی و ترافیک را توسعه حمل و نقل عمومی برشمرد.

شهردار تهران گفت: با هدف ارتقای حمل و نقل ریلی درون شهری، ۳۳ ایستگاه در این دوره از شهرداری تهران به بهره‌برداری رسید و همچنین، ۴۰ کیلومتر به طول قطارهای شهری افزوده شد.

وی گفت: تولید قطار ملی در کشور کمتر از ۱۸ ماه تحقق یافت. طراحی این واگن‌ها در داخل انجام شده است و تالش این بوده تا حداقل وابستگی به خارجی از کشور را داشته باشیم.

حناچی اصلی‌ترین راهبرد شهرداری تهران در حل دو چالش آلودگی هوا و ترافیک را توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه قطار درون‌شهری نامید و افزود: با تأمین واگن‌های لازم که قراردادهای آن بسته شده تلاش می‌کنیم تا بهره‌وری مترو افزایش یابد.

شهردار تهران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: تلاش می‌کنیم تا کنترل آلاینده‌ها را برعهده بگیریم. همچنین اتصال متروی تهران به متروی شهرک‌های اقماری همچون پرند و هشتگرد در این دوره از مدیریت شهرداری تهران محقق خواهد شد.

وی با تأکید بر این مطلب که راهی جز حمل و نقل پاک وجود ندارد تصریح کرد: برای آنکه تهران به شهری قابل سکونت برای شهروندان تبدیل شود باید خودروهای برقی جایگزین خودروهای با سوخت فسیلی شود.