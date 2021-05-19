۸۰ مقاله برای همایش ملی مازندران شناسی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول موسوی حاجی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از ارسال بیش از ۸۰ مقاله علمی از سوی محققان و پژوهشگران به دبیرخانه این همایش خبر داد.

موسوی حاجی در ادامه سخنان خود به فرآیند تدوین فراخوان مقاله اشاره کرد و با بیان اینکه پس از تشکیل شورای سیاست گذاری و انتخاب ارکان همایش در نخستین گام، کمیته علمی همایش با بهره گیری از توان و ظرفیت ۷۲ چهره علمی دانشگاهی کشور، استان و همچنین برخی چهره‌های اجرایی مؤثر استانی فعال در سطح ملی تشکیل شد، افزود: در همین راستا و پس از برگزاری جلسات حضوری و مجازی، اعضای کمیته علمی نسبت به تولید فراخوان مقاله اقدام کردند.

وی با بیان اینکه فراخوان مقاله این همایش شهریور ماه سال گذشته منتشر و در اختیار مراکز علمی استان قرار گرفت، افزود: این فراخوان در سه محور اصلی، تاریخ، فرهنگ و هنر مازندران، آسیب شناسی مطالعات انجام شده در تاریخ، فرهنگ و هنر مازندران و مازندران شناسی و ترسیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ۲۱ زیر محور تدوین شد.

موسوی حاجی در ادامه سخنان خود به نقش کلیدی دانشگاه مازندران در برگزاری این همایش اشاره کرد و گفت: با تلاش‌های صورت گرفته از سوی رئیس دانشگاه مازندران، این همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به ثبت رسیده است.

وی همچنین به برگزاری دو پیش نشست علمی این همایش با حضور صاحب نظران این بخش اشاره کرد و افزود: نخستین پیش نشست علمی با موضوع آسیب شناسی فعالیت‌های فرهنگی دینی در مازندران به همراه سخنرانی علمی با موضوع اندیشه علوی و حاکمان علوی، بررسی ظهور و سقوط حکومت‌های شیعی مازندران در سده‌های نخست هجری، ۱۹ اردیبهشت با همکاری دانشگاه مازندران و اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان به صورت مجازی برگزار شد.

دبیر علمی همایش ملی مازندران شناسی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همچنین ادامه داد: دومین پیش نشست علمی نیز ۲۶ اردیبهشت با محوریت ظرفیت‌ها و چالش پیش روی مازندران در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی با حضور صاحب نظران و کارشناسان این حوزه با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در بستر فضای مجازی برگزار شد.

وی در ادامه سخنان از ارائه هشت مقاله منتخب متناسب با اهداف همایش در روز برگزاری این رویداد مهم علمی خبر داد و با بیان اینکه مقالات منتخب و چکیده‌های برگزیده این همایش در قالب کتاب مجموعه مقالات تدوین و به چاپ خواهد رسید، خاطر نشان کرد: علاوه بر این cd همایش نیز که شامل مقاله‌های سخنرانی، پوستری، چکیده و فیلم‌های پیش‌نشست‌های اول، دوم و اختتامیه است تا پایان خرداد آماده‌سازی و منتشر خواهد شد.