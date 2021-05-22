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۱ خرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۳۷

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد؛

۱۷ شهر اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا/۷ شهر در وضعیت زرد قرار دارند

۱۷ شهر اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا/۷ شهر در وضعیت زرد قرار دارند

اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از قرار گرفتن ۱۷ شهر استان اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا خبر داد.

آرش نجیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین رنگ بندی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در زمینه شیوع بیماری کرونا در شهرستان‌های استان اصفهان اظهار داشت: براساس آخرین رنگ‌بندی صورت گرفته هفت شهرستان استان در وضعیت زرد کرونا قرار دارند.

وی افزود: بر این اساس شهرستان‌های تیران و کرون، برخوار، چادگان، خوانسار، بوئین میاندشت، دهاقان، و خور و بیابانک در وضعیت زرد کرونا قرار دارند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به قرار گرفتن وضعیت ۱۷ شهرستان استان در وضعیت نارنجی کرونا نیز ابراز داشت: در حال حاضر شهرستان‌های فریدن، فریدونشهر، گلپایگان، شاهین شهر و میمه، خمینی‌شهر، فلاورجان، مبارکه‌، لنجان، نطنز، کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نائین، اصفهان، شهرضا، سمیرم و نجف‌آباد در وضعیت نارنجی کرونا قرار دارند.

وی اضافه کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند که شیوع کرونا همچنان در جامعه وجود دارد و نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی توجه داشته باشند.

کد مطلب 5217526

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