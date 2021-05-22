کشف یک میلیارد ریال وسایل برقی قاچاق در مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله شهبازبیگی اظهار کرد: ماموران کلانتری بخش صالح آباد حین گشت زنی در محور مهران -ایلام یک دستگاه پژو پارس و یک دستگاه نیسان را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودروها، تعداد ۴ دستگاه کولر گازی، ۲ دستگاه یخچال فریزر، یک دستگاه لباس شویی و یک دستگاه ماشین ظرف شویی خارجی و قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهران ادامه داد: برابر اعلام کارشناسان مربوطه، ارزش کالاهای مکشوفه، یک میلیارد ریال برآورد شده است.

وی تصریح کرد: در این رابطه ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

شهبازبیگی تصریح کرد: یکی از راهبردهای عملیاتی پلیس در پیشبرد اهداف مأموریتی مبارزه با قاچاق کالا در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور محسوب می‌شود و در این زمینه همراهی و همکاری تمام نهادها و بخش‌ها با نیروی انتظامی ضروری است.