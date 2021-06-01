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۱۱ خرداد ۱۴۰۰، ۱۴:۲۰

رئیس کل دادگستری استان کردستان تأکید کرد؛

برخورد شدید با متخلفان انتخابات در فضای مجازی

برخورد شدید با متخلفان انتخابات در فضای مجازی

سنندج- رئیس کل دادگستری کردستان گفت: با افرادی که در فضای مجازی از خطوط قرمز نظام عبور می کنند به شدت برخورد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدحسین حسینی روز سه شنبه در سومین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان با اشاره به اولویت‌های مهم انتخاباتی در جمهوری اسلامی، اظهار داش: حضور حداکثری مردم و انتخاب اصلح از مهم‌ترین اولویت‌های انتخابات هستند.

وی افزود: در تمامی نظام‌های جهان نهادهای مشابه شورای نگهبان وجود دارد و افرادی که شبهه‌ای در صلاحیت شأن باشد با دقت در احراز صلاحیت شأن رسیدگی می‌شود.

وی فصل الخطاب همه مسائل را در کشور حاکمیت قانون خواند و خاطرنشان کرد: بحث بصیرت افزایی بسیار حائز اهمیت است و مدیران استان کردستان باید با تبیین دستاوردهای نظام برای مردم در عرصه‌های مختلف، سیاه نمایی دشمنان را خنثی کرده و در جهت تحقق حضور حداکثری و انتخاب اصلح بکوشند.

رئیس ستاد جرایم و تخلفات انتخاباتی استان کردستان تاکید کرد: با توجه به شرایط انتخابات امسال که اکثریت تبلیغات در فضای مجازی است، باید از این فضا استفاده صحیح و مثبت شده تا انتخابات سالم و پرشوری داشته باشیم.

وی ضمن هشدار به افرادی که در فضای مجازی از خطوط قرمز نظام عبور می‌کنند تصریح کرد: دادگستری رفتار تمامی افراد را در فضای مجازی رصد نموده و با متخلفان به شدت برخورد می‌کند و در این زمینه هیچ گونه اغماضی نخواهد داشت.

در ادامه این جلسه، بهادر اسدی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و دبیر این ستاد نیز صیانت از شفافیت و سلامت انتخابات را وظیفه همگان توصیف کرد.

وی اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان نباید از شخص خاصی در انتخابات جانبداری کنند.

وی افزود: دادگستری استان کردستان اقدامات تفرقه انگیز افراد را در فضای مجازی رصد نموده و کسانی که در فضای مجازی به نامزدها افترا می‌زنند را به صورت جدی مورد پیگرد قضائی قرار خواهد داد.

کد مطلب 5225591

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