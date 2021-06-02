شورای نگهبان به مُر قانون عمل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی عصر چهارشنبه در همایش «امت همراه امام» در رشت با اشاره به لزوم حضور حداکثری مردم در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در راستای عمل به تأکیدات رهبری و امام راحل، اظهار کرد: دشمنان انقلاب با استفاده از فضا و هجمه‌های رسانه‌ای در ماهواره‌ها و فضای مجازی در تلاشند تا انتخابات در فضای سرد و بی رمق برگزار شود.

وی با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی در هیچ دوره به این شدت نسبت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جبهه نگرفته بودند، افزود: حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی در این شرایط بسیار حائز اهمیت دارد.

آیت الله خاتمی به احراز صلاحیت داوطلبان از سوی شورای نگهبان و هجمه‌های وارد شده به این شورا اشاره و تاکید کرد: نظام، نظام جمهوری اسلامی است و شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی ناظر بر اموراتی از این دست است و باید بگویم تمام کسانی که به قانون اساسی رأی داده‌اند نظارت شورای نگهبان را پذیرفته و همه این افراد، جمهور هستند.

وی با اشاره به تفسیر برخی افراد از نظارت شورای نگهبان به استصوابی و استدلالی، ادامه داد: آنچه که شورای نگهبان بدان عمل کرده مٌر قانون است و باید بدانید پشتوانه ۱۲ حقوقدان و فقیه عضو شورای نگهبان قانون اساسی بوده و پشتوانه قانون اساسی مردم و رهبری و امام راحل (ره) هستند.

آیت الله خاتمی با اشاره به اینکه برخی خود و گروهشان را تجلی جمهوریت می‌دانند، تاکید کرد: اینها اگر گروهشان بر اساس نبود معیار تأیید نشوند می‌گویند جمهوریت نیست.

وی با اشاره به اینکه در طول تاریخ دیواری کوتاه‌تر از مردم نبوده است، گفت: جمهور یک باند و یک گروه نیست بلکه جمهور یعنی همه مردم با هر سلیقه‌ای که در انتخابات حضور می‌یابند و در تمام دنیا برای احراز نامزد انتخابات ریاست جمهوری فیلتر وجود دارد.

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه قانون اساسی شورای نگهبان را به عنوان فیلتر احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات قرار داده است، تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود عدم احراز برخی‌ها به جمهوریت ضربه وارد کرده شبهه نادرست و ناروایی است و باید برای سایر اقشار مردم این موضوع تبیین و روشن شود.

وی تاکید کرد: ملت ایران عاشق انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و باید با بصیرت افزایی بار دیگر توطئه‌های شوم دشمنان را خنثی کرده و ملت ایران با بصیرت در پای صندوق‌های رأی حضور یافته و به عنوان امت همراه امام بار دیگر دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی را همچون ۴۲ سال گذشته ناکام بگذارند.