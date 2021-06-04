بلندقامتان ایران از سد میزبان گذشتند/ «الکنو» در مسیر پیشرفت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مرحله مقدماتی از سومین دوره رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال به میزبانی ایتالیا در حال برگزاری است. تیم ملی والیبال ایران در پنجمین بازی خود امروز از ساعت ۱۹ مقابل ایتالیا صف آرایی کرد. ایتالیا با تیم دوم خود در لیگ ملت‌ها شرکت کرده است و حریف ایران در مرحله مقدماتی المپیک توکیو است.

سعید معروف، میلاد عبادی پور، صابر کاظمی، امیرحسین اسفندیار، علی اصغر مجرد، مسعود غلامی و آرمان صالحی یاران شروع کننده الکنو برای بازی مقابل ایتالیا بودند.

ست نخست؛ ۲۶ بر ۲۴ به سود ایران

ملی پوشان جوان ایران شروع خوبی در ابتدای ست نخست داشتند و برتری را از آن خود کردند تا نخستین تایم استراحت فنی با نتیجه ۸ بر ۴ به سود ایران همراه شود. کار خوب ایران در دفاع برتری ۵ امتیازی را به همراه داشت تا تیم ملی ۱۲ بر ۸ پیش باشد. در ادامه دریافت ضعیف و اشتباهات ایران در سرویس اختلاف امتیاز را به عدد دو کاهش داد و دومین تایم استراحت فنی با نتیجه ۱۶ بر ۱۴ به سود ایران همراه شد. درخشش گابریل نیلی، پشت خط زن ایتالیا در سرویس و آبشار باعث شد کار در امتیاز ۲۰ برابر شود. بازی برابر طی شد و در نهایت ست نخست با برتری ۲۶ بر ۲۴ به سود ایران همراه شد.

ست دوم؛ ۲۹ بر ۲۷ به سود ایران

ایران در ست دوم با کسب دو امتیاز متوالی پیش افتاد اما بار دیگر سرویس‌های خوب ایتالیا بازی را برابر ۲ کرد. بازی برابر دو تیم پیش رفت و در نهایت نخستین تایم استراحت فنی با برتری ۸ بر ۷ ایتالیا همراه شد. بازی برابر پیش رفت تا دومین تایم استراحت فنی نیز با یک اختلاف امتیاز و برتری ۱۶ بر ۱۵ ایتالیا پایان یابد. ست دوم، بازیِ برابر ایران و ایتالیا تا امتیاز ۲۷ ادامه داشت تا در نهایت اسپک های کاظمی و اسفندیار برتری ۲۹ بر ۲۷ ایران را رقم زدند.

ست سوم؛ ۲۵ بر ۲۱ به سود ایتالیا

ایتالیا در ست سوم شروع خوبی داشت و موفق شد با نتیجه ۴ بر ۲ از ایران پیش بیفتد، سرویس‌های خوب غلامی یک بار دیگر کار را در امتیاز ۵ به تساوی کشاند اما در نهایت ایتالیا نخستین تایم استراحت فنی را با نتیجه ۸ بر ۵ پیروز به اتمام رساند. ایتالیایی‌ها در ادامه اختلاف امتیاز را به عدد ۳ افزایش دادند تا دومین تایم استراحت فنی نیز با نتیجه ۱۶ بر ۱۳ به سود میزبان همراه شود. با شروع بازی ایتالیایی‌ها روند امتیازگیری خود را ادامه دادند تا حساب کار ۲۰ بر ۱۵ به سود آنها همراه شود، الکنو پس از اختلاف ۵ امتیازی تقاضای وقت استراحت داد تا در بازی ایجاد وقفه کند. در ادامه الکنو رضا عابدینی را به جای صابر کاظمی وارد زمین کرد و سرویس‌های خوب عابدینی باعث شد تا اختلاف امتیاز کاهش یابد و در نتیجه کار ۲۳ بر ۲۰ به سود ایتالیا همراه شود. در نهایت ست سوم با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به سود ایتالیا به پایان رسید تا کار به ست چهارم کشیده شود.

ست چهارم؛ ۲۵ بر ۲۲ به سود ایران

در شروع ست چهارم ملی‌پوشان جوان ایران برتری را از آن خود کردند تا نخستین تایم استراحت فنی با نتیجه ۸ بر ۵ به سود ایران همراه شود. سرویس‌های خوب صابر کاظمی در ادامه، روند امتیازگیری ایران را افزایش داد تا بازی ۱۱ بر ۷ به سود ملی پوشان کشورمان ادامه داشته باشد و سرمربی تیم ملی ایتالیا مجبور به تقاضای تایم استراحت دهد. دومین تایم استراحت فنی نیز با نتیجه ۱۶ بر ۱۱ به سود تیم ملی ایران پایان یافت. در نهایت ست چهارم با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به سود ایران به پایان رسید تا ملی پوشان کشورمان با نتیجه سه بر یک پیروز این دیدار شوند.

تیم ملی والیبال ایران در ششمین و آخرین بازی هفته دوم فرداشب از ساعت ۲۲ مقابل بلغارستان صف آرایی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرانسه، بلغارستان، آلمان، استرالیا، ایران، ژاپن، صربستان، اسلوونی، هلند، روسیه، آمریکا، کانادا، ایتالیا، لهستان، آرژانتین و برزیل ۱۶ تیم حاضر در مسابقات هستند. تیم‌های فرانسه، ایران، ایتالیا، آرژانتین، چین، برزیل، روسیه، لهستان، صربستان، آمریکا، آلمان و ژاپن ۱۲ تیم اصلی و ثابت برای هفت سال در گروه مردان لیگ ملت‌های والیبال هستند. تیم ملی چین به دلیل مسائل مالی از حضور در مسابقات انصراف داد تا تیم هلند جایگزین این تیم شود. تیم ملی اسلوونی نیز با قهرمانی در چلنجرکاپ جایگزین تیم ملی پرتغال شد که در سال ۲۰۱۹ از مسابقات سقوط کرد.

تیم ملی روسیه، مدافع عنوان قهرمانی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب با شکست تیم‌های فرانسه و آمریکا جام قهرمانی را بالای سر برد.