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۱۴ خرداد ۱۴۰۰، ۱۶:۰۴

امام جمعه رشت:

حضور در انتخابات دشمن را مأیوس می کند

حضور در انتخابات دشمن را مأیوس می کند

رشت- امام جمعه رشت با اشاره به اینکه حضور در انتخابات دشمن را مأیوس می کند، گفت: زیرساخت شوراها باید توسط مجلس ساماندهی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه امروز رشت در مصلای امام خمینی (ره) با اشاره به گذشت ۳۲ سال از ارتحال امام راحل، اظهار کر: با وجود گذشت همه این سال‌ها مسیر و راه امام خمینی ادامه دارد.

وی همچنین به بیانات امروز رهبر معظم انقلاب اشاره و با بیان اینکه ایشان فرمودند امام خمینی به مردم اعتقاد داشته و به اسلام را عمیقاً می‌شناختند، افزود: اسلام ضد فساد است و باید با هرگونه فساد در کشور به شدت برخورد شود.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به روز محیط زیست و تخریب این محیط توسط مدعیان حفاظت از محیط زیست، گفت: گیلان به عنوان یک استان سرسبز آسیب‌های فراوانی در سه سال گذشته دیده است.

وی با بیان اینکه بارها درباره وضعیت دو رودخانه زرجوب و گوهررود هشدار داده شده است، اضافه کرد: متأسفانه مسئولان توجه به این هشدارها نکرده و اقدام خاصی انجام نداده است.

قوانین شوراها باید از سوی مجلس ساماندهی و بازنگری شود

امام جمعه رشت با اشاره به اینکه امیدواریم شورای جدید شهر رشت بعد از کسب کرسی این شورا اقدام اساسی در این زمینه انجام دهد، تصریح کرد: داشتن برنامه راهبردی و عملیاتی از سوی اعضای شورا لازم و ضروری است.

وی با بیان اینکه این مطالبه مردم رشت از اعضای جدید شورای شهر است، تأکید کرد: باید برای برطرف کردن معضلات شهرها و روستاها و سالم سازی محیط زیست استان تلاش کنند.

فلاحتی به فرمایش رهبر انقلاب درباره مطالبات از شوراهای شهر و روستاها اشاره کرد و گفت: شوراها باید به برطرف کردن معضلات شهرها و روستاها، حفظ اصالت اسلامی و ملی در ساخت‌وسازها، استقرار بخشیدن به جو اسلامی و فرهنگی سالم، رعایت دقیق قوانین و تخطی از آن با شیوه قانونی و برطرف کردن دیگر نیازهای مردم شهرها و روستاها که آن‌ها را به همین علت انتخاب کرده‌اند بپردازند.

آیت الله فلاحتی با اشاره به اینکه مجلس باید زیرساخت‌های شورا را ساماندهی کنند، گفت: کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها مردم را به خلاف و پرداخت پول آن وادار می‌کند و این مشکل باید حل شود.

وی با بیان اینکه حضور حداکثری در انتخابات امسال لازم و ضروری است، افزود: حضور در انتخابات دشمن را مأیوس می‌کند. کمرنگ شدن انقلاب و بی رونقی انتخابات از آرزوهای دیرینه دشمنان نظام است و مردم باید در انتخابات آزادانه انتخاب کنند.

کد مطلب 5227741

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