به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه امروز رشت در مصلای امام خمینی (ره) با اشاره به گذشت ۳۲ سال از ارتحال امام راحل، اظهار کر: با وجود گذشت همه این سال‌ها مسیر و راه امام خمینی ادامه دارد.

وی همچنین به بیانات امروز رهبر معظم انقلاب اشاره و با بیان اینکه ایشان فرمودند امام خمینی به مردم اعتقاد داشته و به اسلام را عمیقاً می‌شناختند، افزود: اسلام ضد فساد است و باید با هرگونه فساد در کشور به شدت برخورد شود.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به روز محیط زیست و تخریب این محیط توسط مدعیان حفاظت از محیط زیست، گفت: گیلان به عنوان یک استان سرسبز آسیب‌های فراوانی در سه سال گذشته دیده است.

وی با بیان اینکه بارها درباره وضعیت دو رودخانه زرجوب و گوهررود هشدار داده شده است، اضافه کرد: متأسفانه مسئولان توجه به این هشدارها نکرده و اقدام خاصی انجام نداده است.

قوانین شوراها باید از سوی مجلس ساماندهی و بازنگری شود

امام جمعه رشت با اشاره به اینکه امیدواریم شورای جدید شهر رشت بعد از کسب کرسی این شورا اقدام اساسی در این زمینه انجام دهد، تصریح کرد: داشتن برنامه راهبردی و عملیاتی از سوی اعضای شورا لازم و ضروری است.

وی با بیان اینکه این مطالبه مردم رشت از اعضای جدید شورای شهر است، تأکید کرد: باید برای برطرف کردن معضلات شهرها و روستاها و سالم سازی محیط زیست استان تلاش کنند.

فلاحتی به فرمایش رهبر انقلاب درباره مطالبات از شوراهای شهر و روستاها اشاره کرد و گفت: شوراها باید به برطرف کردن معضلات شهرها و روستاها، حفظ اصالت اسلامی و ملی در ساخت‌وسازها، استقرار بخشیدن به جو اسلامی و فرهنگی سالم، رعایت دقیق قوانین و تخطی از آن با شیوه قانونی و برطرف کردن دیگر نیازهای مردم شهرها و روستاها که آن‌ها را به همین علت انتخاب کرده‌اند بپردازند.

آیت الله فلاحتی با اشاره به اینکه مجلس باید زیرساخت‌های شورا را ساماندهی کنند، گفت: کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها مردم را به خلاف و پرداخت پول آن وادار می‌کند و این مشکل باید حل شود.

وی با بیان اینکه حضور حداکثری در انتخابات امسال لازم و ضروری است، افزود: حضور در انتخابات دشمن را مأیوس می‌کند. کمرنگ شدن انقلاب و بی رونقی انتخابات از آرزوهای دیرینه دشمنان نظام است و مردم باید در انتخابات آزادانه انتخاب کنند.