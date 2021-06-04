مراسم ارتحال امام خمینی (ره) در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا خدری بعد از ظهر جمعه در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد که در پارک شغاب بوشهر برگزار شد امام راحل را از محبوب ترین رهبران تاریخ ایران عنوان کرد و اظهار داشت: محبوبیت هیچ رهبری در جهان معاصر به انداره امام خمینی (ره) نیست.

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر با اشاره به رمز و راز محبوبیت امام (ره) گفت: مقام، ثروت، شهرت، ساده زیستی و علم و دانش هیچکدام عامل اصلی محبوبیت امام خمینی (ره) نبوده بلکه ارتباط عمیق با خداوند مهمترین عامل موفقیت ایشان بوده است.

وی با بیان اینکه امام (ره) در درجه بالای دین شناسی و فقاهت، عرفان و فلسفه اسلامی قرار داشت گفت: امام راحل به جهت ارتباط عمیق با خدا محبوب مردم شد. هرکسی که در زندگی خود در درجه اول ارتباط خود را با خدا عمیق کند محبوبیت او نیز در بین مردم بیشتر می‌شود.

حجت الاسلام خدری به رمز موفقیت امام پرداخت و گفت: نظام سلطه بعد از ۴۴ سال تا کنون کشور را رها نکرده و تلاش می‌کند ما را به زانو در بیاورد، حال تصور کنید در دوران پیش از انقلاب چگونه با تکیه بر قدرت شرق و غرب فشار می‌آوردند اما امام باور داشت که اگر حرکت کند خداوند نیز به او کمک خواهد کرد به همین دلیل به نصرت الهی اعتقاد راسخ داشت.

وی دومین عامل موفقیت امام راحل را مردمی بودن آن عنوان کرد و بیان داشت: ایشان این مردمی بودن را از اصل اسلام نشأت گرفته بود چراکه پیامبر اسلام (ص) مردمی بود؛ رهبر و حکومتی که مردمی نباشد موفق نخواهند بود و نمونه آن حکومت دیکتاتوری صدام در عراق است که ساقط شد.

حجت الاسلام خدری با بیان اینکه نگاه امام راحل جهانی بود افزود: امام خمینی (ره) همواره بر وحدت کلمه و اتحاد تکیه داشت و راهی را ترسیم می‌کرد و می‌گفت که این راه باید ادامه داشته باشد و جهانی شود و اعتقاد داشت که این راه باید در هسته‌های مقاومت شکل بگیرد که امروز تا حدی این اتفاق افتاده است.

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع انتخابات پیش رو، بر حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و گفت: نزدیک به ۲۴۰ هزار شهید در راه حفظ انقلاب اسلامی خون را تقدیم کردند و امروز مدیون این شهیدان هستیم؛ امروز بسیاری از فشارهایی که بر ما تحمیل شده به واسطه فشارهای دشمن و بخشی دیگر به واسطه عملکرد دولت بوده که مردم را ناامید کرده است.

وی افزود: امروز می‌بینیم که رسانه‌های خارجی به صحنه آمدند تا مردم را از حضور در انتخابات منع کنند و کسی پای صندوق‌های رأی نرود. بنابراین اول از همه باید مردم را ترغیب و اقناع کرد که مشارکت حداکثری داشته باشند و در مرحله دوم فرد اصلح را انتخاب کنند.