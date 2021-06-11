همتی برنامه ای برای کرمانشاه ارائه نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبات ستاد انتخابات معاونت امور استان‌های سازمان صدا و سیما و با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم خودداری از برگزاری تجمعات انسانی، برنامه‌های تبلیغاتی هفت داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از ۱۹ خرداد ماه به ترتیب قرعه کشی انجام شده، به صورت همزمان از رادیو و تلویزیون زاگرس استان کرمانشاه پخش شد.

این گفتگوی اختصاصی نامزدهای ریاست جمهوری به مدت نیم ساعت و از قبل در تهران ضبط شده که در روزهای تعیین شده در ساعت ۱۶:۳۰ به صورت همزمان از رادیو و تلویزیون زاگرس استان کرمانشاه پخش و ساعت ۲۳:۳۰ همان روز بازپخش می‌شود.

در ۲ روز گذشته سید ابراهیم رئیسی و سعید جلیلی در برنامه‌های ضبط شده برای استان کرمانشاه به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات استان کرمانشاه پرداخته و با توجه به ظرفیت‌های استان به ارائه برنامه‌های خود پرداختند، اما امروز بر اساس برنامه از پیش اعلام شده نوبت عبدالناصر همتی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود که به صورت ویژه با مردم کرمانشاه سخن بگوید و برنامه‌هایش را برای این استان ارائه دهد.

برنامه ضبط شده همتی در ساعت مقرر پخش شد اما وی در مدت زمان اختصاص داده شده به بیان دیدگاه‌ها و برنامه‌های کلان در کشور پرداخت و برنامه خاصی برای استان کرمانشاه ارائه نداد.

عبدالناصر همتی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با مردم استان کرمانشاه که بعد از ظهر امروز از شبکه استانی زاگرس پخش شد به دغدغه معیشتی و اقتصادی مردم اشاره کرد و گفت: ریل اقتصاد را باید تغییر داد و به سمتی پیش رفت که اشتباهات گذشته تکرار نشود.

وی با بیان اینکه دولت آینده باید یک دولت دارای بینش اقتصادی باشد، گفت: کشور به لحاظ اقتصادی در سال‌های گذشته روند مطلوبی را طی نکرد.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به کاهش میزان قدرت خرید مردم، کاهش سرمایه گذاری و کاهش رشد تولید در کشور اشاره و خاطر نشان کرد: توسعه و اشتغال بدون حمایت تولید امکانپذیر نیست.

عبدالناصر همتی با طرح این سوال که چگونه می‌توان تورم مزمن ساختاری سه دهه گذشته را مهار کرد، گفت: ما باید به سمتی حرکت کنیم که اقتصاد بر سیاست حاکم شود.

وی، ناکارآمدی، قیمت گذاری دستوری و مداخلات دولت در اقتصاد را از نتایج حاکمیت سیاست بر اقتصاد عنوان کرد و افزود: باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کرد تا مردم خود در تولید نقش آفرین باشند.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شعار دولت آینده خود را تعامل از خانه تا جهان عنوان کرد و افزود: تعامل نامطلوب و تقابل بین افراد، سازمان‌ها، نهادها، قوای سه گانه، و روابط خارجی آثاری جز استهلاک نیرو به دنبال ندارد.

عبدالناصر همتی افزود: موانع رشد اقتصادی را باید از سر راه برداشت و فرصت را برای مهار تورم نباید از دست داد.

وی در توضیح اینکه مردم ممکن است از من سوال کنند که چرا در کسوت رئیس بانک مرکزی برای حل این مشکلات چاره اندیشی نشد، گفت: در پاسخ این سوال باید به ۲ نکته اشاره کنم یکی موضوع تحریم‌ها و دیگری اختیارات، چرا که بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند و به قدرت و اختیاری فراتر از بانک مرکزی برای چیره شدن بر مشکلات نیاز است.

این نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به اثرات مخرب تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد و درآمد کشور اشاره کرد و گفت: بر اثر این تحریم‌ها روابط بانکی هم مختل شده است.

وی به ۱۵ اولویت اصلی خود در برنامه‌هایش اشاره و اظهار کرد: اولویت‌های اصلی این برنامه‌ها بیشتر در بخش‌های اقتصادی و در موضوعاتی همچون رشد اقتصادی، کنترل تورم، اشتغال، احیا و اصلاح معیشت مردم تعریف می‌شود، اما برنامه‌ها در بخش‌های غیر اقتصادی هم دنبال خواهد شد.

عبدالناصر همتی گفت: پرداخت عادلانه یارانه، با توزیع درآمدهای کشور و کاهش فشار مالیاتی بر تولید کننده مسیری است که برای غلبه بر مشکلات باید پیمود.

وی به نقش مهم جوانان در کشور اشاره کرد و افزود: جایگاه جوانان باید احیا شود و باید برای آنان انگیزه ماندن در کشور را ایجاد کرد.

عبدالناصر همتی با بیان اینکه باید نقش زنان در اقتصاد، جامعه و سیاست مشخص شود گفت: باید به زنان اعتماد و از حقوق آنان دفاع کرد.

این نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ادامه به مشارکت مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت: اگر مردم حضوری حداکثری در پای صندوق‌های رأی داشته باشند من رقیبی ندارم و خرد جمعی هیچگاه اشتباه نمی‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه حفظ منافع ملی مهم است و در سیاست خارجی باید آن را حفظ کنیم، افزود: در تعامل با کشورهای مختلف می‌توان اقدامات خوبی را برای توسعه کشور انجام داد.

عبدالناصر همتی به اهمیت سرمایه اجتماعی در کشور اشاره کرد و گفت: اعتماد بین مردم، مردم و دولت و مردم و حاکمیت باید تقویت شود.

وی با اشاره به اهمیت توجه به فضای کسب و کار برای رشد تولید، گفت: رتبه جهانی ما در فضای کسب و کار قابل قبول نیست که باید برای اصلاح آن اقدام شود.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری توجه به بخش خدمات را از دیگر برنامه‌های خود اعلام کرد و گفت: بخش خدمات به دلیل کرونا آسیب دید که در برنامه‌هایم به این بخش هم توجهی ویژه خواهد شد.

عبدالناصر همتی به نقش کلیدی مناطق مختلف کشور در توسعه صادرات غیر نفتی اشاره کرد و افزود: در این زمینه طی سال‌های گذشته رشد خوبی صورت گرفته است و اگر صادرات غیرنفتی از طریق تولیدات صادرات محور پیش برود اشتغال و قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت.

وی یکپارچگی قومیت‌ها، وحدت و همراهی آن‌ها را عامل قدرت ملی خواند و خاطر نشان کرد: احترام و توجه به اقوام مختلف در کشور باید تقویت شود.