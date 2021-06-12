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۲۲ خرداد ۱۴۰۰، ۱۲:۰۳

در گفتگو با مهر؛

استقرار جوی پایدار در گیلان/ دما افزایش می یابد

استقرار جوی پایدار در گیلان/ دما افزایش می یابد

رشت- مدیر کل هواشناسی گیلان با اشاره به استقرار جوی پایدار تا اواخر هفته جاری، گفت: افزایش دما و شکل گیری ناپایداری های موقت دور از انتظار نیست.

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای حاکم بر نقشه‌های هواشناسی، اظهار کرد: بررسی الگوها نشان دهنده استقرار هوای پایدار تا اواخر هفته جاری در منطقه است.

وی افزود: با توجه به نقشه‌های هواشناسی برای این هفته آسمان استان گیلان صاف تا نیمه ابری، در پاره‌ای نواحی احتمال مه و روند تدریجی افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

دادرس ادامه داد: طی ۴۸ ساعت آینده گاهی با شکل گیری ناپایداری‌های موقت، در برخی مناطق افزایش ابر و وزش باد و رگبار و رعد و برق پراکنده دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به اینکه دمای امروز شهر رشت مرکز استان گیلان بین ۲۰ تا ۳۱ درجه سلسیوس در نوسان است، گفت: در حال حاضر آسمان شهر رشت صاف تا قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد و افزایش نسبی دما پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: دریا نیز با موج کوتاه برای انجانم فعالیت‌های مرتبط مناسب است.

کد مطلب 5232551

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