استقرار جوی پایدار در گیلان/ دما افزایش می یابد

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای حاکم بر نقشههای هواشناسی، اظهار کرد: بررسی الگوها نشان دهنده استقرار هوای پایدار تا اواخر هفته جاری در منطقه است.
وی افزود: با توجه به نقشههای هواشناسی برای این هفته آسمان استان گیلان صاف تا نیمه ابری، در پارهای نواحی احتمال مه و روند تدریجی افزایش نسبی دما پیش بینی میشود.
دادرس ادامه داد: طی ۴۸ ساعت آینده گاهی با شکل گیری ناپایداریهای موقت، در برخی مناطق افزایش ابر و وزش باد و رگبار و رعد و برق پراکنده دور از انتظار نیست.
وی با اشاره به اینکه دمای امروز شهر رشت مرکز استان گیلان بین ۲۰ تا ۳۱ درجه سلسیوس در نوسان است، گفت: در حال حاضر آسمان شهر رشت صاف تا قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد و افزایش نسبی دما پیش بینی شده است.
مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: دریا نیز با موج کوتاه برای انجانم فعالیتهای مرتبط مناسب است.
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