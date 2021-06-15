انتخاب فردی اصلح، نقطه عطفی بر چهار دهه مقاومت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت کشور در بیانیه‌ای، ضمن دعوت از آحاد ملت ایران برای حضور باشکوه در انتخابات پیش‌رو، این حضور را در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اعلام کرده است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ «(قرآن کریم سوره رعد).

انتخابات جلوه‌ای از حیات جامعه است، نماد حضور و مشارکت با نشاط مردمی است و به تعبیر حضرت امام (قدس سره) شرکت در انتخابات وظیفه الهی، ملی و انسانی است. «مقام معظم رهبری مدظله‌العالی»

بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و به گواه تاریخ، آرمان‌ها و اهداف این انقلاب علی‌رغم کارشکنی‌ها و ایجاد موانع از سوی استکبار جهانی، به لطف الهی و در سایه توجهات حضرت صاحب العصر و الزمان (عج) و هدایت‌های پیامبرگونه امام خمینی (ره) و رهبری مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، راه خود را به درستی طی نموده است و از مصادیق بارز این ادعا تشکیل یک نظام مردمی مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی و درعین حال حضور آحاد ملت شریف، نجیب و مقاوم ایران در تعیین سرنوشت خود و مشارکت در اداره امور کشور در تمامی عرصه‌هاست که نماد عینی این حضور در شرکت در بیش از ۴۰ انتخابات در چهار دهه گذشته است.

اینک همزمان با ورود انقلاب به پنجمین دهه خود و ناظر بر بیانیه گام دوم انقلاب، حضور در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و تحقق این بیانیه ارزشمند و انتخاب فردی شایسته و اصلح جهت اداره امور کشور در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، نقطه عطفی است بر چهار دهه مقاومت در مقابل زیاده خواهی استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جهان‌خوار و صهیونیست کودک‌کش که با تداوم جنایات خود و با تبلیغات وسیع، قصد درهم شکستن مقاومت در منطقه را دارد.

از این رو، اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت، همسو با هزاران مدیر مؤسسات مردمی و ده‌ها هزار فعال و اساتید قرآنی برجسته، ضمن اعلام آمادگی خود جهت حضور در این انتخابات، از ملت قدرشناس و بصیر دعوت می‌نماید تا بار دیگر با حضور مقتدرانه خود در این عرصه مشت محکمی را بر دهان یاوه گویان کوبیده و با انتخاب فردی شایسته در ساماندهی وضعیت اقتصادی، معیشتی و فرهنگی کشور مشارکت داشته باشند.

به موازات این دعوت نیز از منتخب ملت عزیز انتظار می‌رود تا با اقتدار کامل و با استفاده از حمایت حداکثری در راستای سیاست‌های کلان نظام و رهنمودهای ارزشمند رهبر عزیز انقلاب با تأسی به آموزه‌های قرآن کریم و عترت صلوات الله علیهم اجمعین نسبت به رفع مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف به‌ویژه ترویج فرهنگ قرآن کریم اهتمام جدی بورزند.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت

خردادماه ۱۴۰۰