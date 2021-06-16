گیلان آماده برگزاری انتخاباتی سالم و امن و پرشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر چهارشنبه در جلسه ستاد انتخابات گیلان با اشاره به اینکه استقرار نظام مردم سالار دینی برای ایران مایه مباهات است، اظهار کرد: انتخابات از جلوههای بارز این نظام مردم سالار است.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب انتخابات را روز جشن ملی خواندند، افزود: رئیس جمهور نیز مردم سالاری را بخش مهم نظام و انقلاب اسلامی برشمردند.
استاندار گیلان با تأکید بر برگزاری انتخاباتی قانونمند، سالم و باشکوه، گفت: طی یک سال گذشته تمهیدات برگزاری این رویداد مهم سیاسی- اجتماعی اتخاذ شده است.
وی با بیان اینکه زمینه سازی برای مشارکت بیشتر در انتخابات، یک وظیفه ملی است، ادامه داد: شکوه حضور مردم در انتخابات، علاوه بر اهمیت در ابعاد ملی و بین المللی، شیرینی و حلاوتی دارد که نشاط آفرین است.
استاندار گیلان یکی از ارکان مهم مشارکت در انتخابات را اعتماد و اطمینان بخشی از سلامت انتخابات عنوان و اضافه کرد: باید تلاش شود تا از هرگونه شبهه افکنی در این زمینه، جلوگیری شود.
زارع اشرافیت کامل بر قانون، بخشنامهها و محیط پیرامونی را موجب تقویت این اعتماد دانست و تأکید کرد: تلاش همه دست اندرکاران برگزاری انتخابات، این است که انتخابات در فضایی امن، سالم و کاملاً قانونی برگزار کنند.
وی با اشاره به اینکه تعامل سازنده و در چارچوب قانون هیأتهای اجرایی با نظارت یکی از دیگر از مؤلفههای اعتماد افزایی انتخابات است، گفت: همه ما امانتدار آرای مردم هستیم و طبق بیان رهبری معظم انقلاب، رأی مردم حق الناس است.
زارع با تأکید بر اینکه رعایت دقیق شیوه نامههای بهداشتی در برگزاری انتخابات، ادامه داد: اجرای کامل پروتکلهای بهداشتی، سلامت انتخابات و رأی دهندگان را تضمین میکند.
استاندار گیلان با بیان اینکه شرکت در انتخابات در همان ساعات آغازین رأی گیری مهم است، اضافه کرد: همه واجدان شرکت در انتخابات، باید به حضور در پای صندوقهای اخذ رأی در زمان اولیه رأی گیری، ترغیب و تشویق شوند.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیک ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر در رشت، بر ضرورت مانیتورینگ دقیق همه شعبههای اخذ رأی تأکید کرد.
زارع اطلاعیههای رسمی ستاد انتخابات را مبنای همه تصمیم گیری ها برشمرد و گفت: رأی گیری مطابق با چارچوبهای قانونی، انجام میگیرد و لازم است مبتنی بر همین قواعد؛ رأی همه افرادی که خواهان شرکت در انتخابات هستند، اخذ شود.
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