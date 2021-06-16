ستاد انتخابات کشور، انصراف «سعید جلیلی» را تائید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، ستاد انتخابات در اطلاعیه شماره ۱۸ خود اعلام کرد که سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاستجمهوری انصراف از نامزدی در این دوره از انتخابات را به طور رسمی به اطلاع وزارت کشور رسانده است.
متن کامل اطلاعیه شماره ۱۸ بدین شرح است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
اطلاعیه شماره ۱۸
در راستای اجرای تبصره ماده ۵۵ قانون انتخابات ریاستجمهوری، به آگاهی ملت شریف ایران اسلامی میرساند، آقای سعید جلیلی نامزد انتخابات سیزدهمین دوره ریاستجمهوری انصراف خویش را در تاریخ ۲۶/۰۳/۱۴۰۰ به وزارت کشور اعلام نموده اند.
لذا اسامی نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری به شرح زیر است:
۱- آقای محسن رضایی میرقائد
۲- آقای سیدابراهیم رئیسی
۳- آقای علیرضا زاکانی
۴- آقای سیدامیرحسین قاضیزادههاشمی
۵- آقای عبدالناصر همتی
ستاد انتخابات کشور
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