صندوق سیار شماره ۱۱۰ پس از اخذ رأی حضرت آیتالله خامنهای، در روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ با حضور در نقاط دیگری از شهر تهران، از جمله بیمارستان امام خمینی(ره) و مرکز کارآزمایی بالینی واکسن کووایران برکت، رای جمع دیگری از شهروندان تهرانی را اخذ کرد. این صندوق در زمان حیات امام خمینی رحمهالله با استقرار در حسینیه جماران میزبان رأی امام بود و بعد از دوران مبارک حیات ایشان در حسینیهی امام خمینی(ره) میزبان حضور حضرت آیتالله خامنهای در دورههای مختلف انتخابات بوده است.
پایگاه اطلاعرسانی KHAMENEI.IR در گزارش خبری «داستان یک صندوق» ضمن مرور کوتاه تاریخچهی این صندوق، با تعدادی از افرادی که رأی خود را در انتخابات ۱۴۰۰ به این صندوق ریختهاند گفتوگو شده است.
صندوق سیار شماره ۱۱۰ پس از اخذ رأی حضرت آیتالله خامنهای، در روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ با حضور در نقاط دیگری از شهر تهران، از جمله بیمارستان امام خمینی(ره) و مرکز کارآزمایی بالینی واکسن کووایران برکت، رای جمع دیگری از شهروندان تهرانی را اخذ کرد. این صندوق در زمان حیات امام خمینی رحمهالله با استقرار در حسینیه جماران میزبان رأی امام بود و بعد از دوران مبارک حیات ایشان در حسینیهی امام خمینی(ره) میزبان حضور حضرت آیتالله خامنهای در دورههای مختلف انتخابات بوده است.
در گزارش خبری «داستان یک صندوق» ضمن مرور کوتاه تاریخچه صندوق سیار 110، با تعدادی از افرادی که رأی خود را در انتخابات ۱۴۰۰ به این صندوق ریختهاند گفتوگو شده است.
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