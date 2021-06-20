به گزارش خبرگزاری مهر، هدایت صفری افزود: این تسهیلات به منظور کارگشایی در بخش های مختلف مانند ایجاد اشتغال، خدمات مسکن، هزینه های تحصیلی ودرمانی وبخشی از مشکلات نیازمندان وجامعه هدف ارائه شده است.

وی با ارائه گزارشی از خدمات معوض کمیته امداد استان از ابتدای سال جاری تاکنون، گفت: به منظور هم افزایی در حوزه خدمت رسانی اثربخش به خانواده های تحت حمایت وسایر اقشار نیازمند در کنار ارائه خدمات بلاعوض ومستمر، بخشی از خدمات این نهاد نیز به صورت معوض و در قالب وام قرض الحسنه به جامعه هدف این نهاد عرضه می شود.

صفری با بیان اینکه خدمات معوض کمیته امداد استان به صورت کاملاً قرض الحسنه وبدون هیچ گونه کارمزد وبا سهل ترین تضامین به نیازمندان جامعه هدف و سایر اقشار نیازمند جامعه ارائه می شود، اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۵۵۷ فقره تسهیلات قرض الحسنۀ حمایتی در قالب کارگشایی، اشتغال، امور تحصیلی و فرهنگی، مسکن و ودیعه مسکن به خانواده های تحت حمایت کمیته امداد و سایر اقشار نیازمند استان از محل منابع و اعتبارات صندوق امداد ولایت تاکنون پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه ۹۴۲ میلیون تومان از خدمات معوض کمیته امداد استان زنجان از ابتدای سالجاری تاکنون نیز به منظور کمک به تأمین، تعمیر وتجهیز مسکن و ودیعه مسکن خانواده های تحت حمایت بوده است، افزود: ۱۴۲ فقره تسهیلات خدمات مسکن در قالب ساخت، تعمیر، تجهیز فضای جانبی و ودیعه مسکن به خانواده های تحت حمایت از ابتدای سال جاری ارائه شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به اینکه ارائه خدمات آسان و همچنین ترویج و اشاعه فرهنگ قرض‌الحسنه از سیاست‌های صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت استان زنجان است، گفت: در راستای بهره گیری از سپرده های مردمی واشاعه سنت حسنه انفاق، احسان ونیکوکاری از تمامی خیران ونیکوکاران سخاوتمند استان دعوت می کنیم با افتتاح حساب وسپرده گذاری در این صندوق در رفع حوائج وکمک به نیازمندان و گره گشایی از مشکلات محرومان سهیم باشند.

صفری افزود: هم اکنون تعداد ۲۶ هزارو ۳۹۰ خانوار مددجویی معیشت بگیر تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان بوده و از خدمات این نهاد بهره مند هستند.