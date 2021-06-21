فرصت زندگی دوباره به ۲۶ قاتل گلستانی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفری صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهارکرد: در سال گذشته ۱۲۷ هزار و ۸۴۵ فقره پرونده وارد شعب شورای حل اختلاف گلستان شده که ۹۱ هزار و ۷۴۹ فقره آن منجر به سازش و ۱۲۸ هزار و ۱۱۶ فقره آن مختومه شده است.

رئیس شورای حل اختلاف گلستان افزود: میانگین مصالحه گلستانی در شعب شورای حل اختلاف بیش از میانگین کشوری است که در کشور این رقم ۳۲ درصد و در گلستان ۴۰ درصد است.

وی با توضیح اینکه ۴۶ شعبه حل اختلاف در محاکم و دادسراهای استان مستقر هستند، گفت: در سال گذشته ۵۸ هزار و ۶۲۴ پرونده به این شعب ارجاع شده که با پادرمیانی اعضا و گذشت بزرگوارانه شکات، بیش از ۲۹ هزار پرونده معادل ۵۶ درصد به صلح و آشتی ختم شده است.

جعفری اضافه کرد: سازش ۲۵ فقره پرونده قتل و فرصت زندگی دوباره برای ۲۶ نفر از دیگر اقدامات شورای حل اختلاف استان در سال گذشته است.

رئیس شورای حل اختلاف گلستان اظهارکرد: در فروردین و اردیبهشت امسال هم ۱۹ هزار و ۶۰۵ فقره پرونده به شورای حل اختلاف استان وارد شده و از این تعداد پنج هزار و ۲۵۳ فقره معادل ۳۸ درصد با پادرمیانی اعضای شورا سازش شده است. طبق گفته وی هفت فقره پرونده قتل هم در سال جاری منجر به صلح شده و فرصت مجدد زندگی برای هفت جوان فراهم شده است.