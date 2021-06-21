گروسی: آژانس نباید بیش از این محدود شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «پس بلو» (passblue) با اشاره به نزدیک شدن پایان مهلت توافق فنی ایران و آژانس در تاریخ ۲۴ ژوئن (سوم تیر)، گفت: هنوز منتظر پاسخی از جانب ایران (برای تمدید توافق) هستم. باز هم به آنها مراجعه کرده و می گویم که باید بنشینیم، حال به طور مجازی یا حضوری و صحبت کنیم. تمدید یا حفظ این توافق موقت به شدت دشوار شده است. آیا قرار است به این توافق موقت ادامه دهیم یا خیر؟ آیا ۲۴ ژوئن پایان آن است؟ زیرا اگر چنین باشد، کارهایی را باید انجام دهیم که با حذف اطلاعات [ضبط شده بر روی دوربین‌های موجود در تأسیسات هسته‌ای ایران] آغاز می‌شود. این کار باید به شیوه‌ای مناسب و با حضور ما انجام شود زیرا این تجهیزات ما است.

گروسی سپس در پاسخ به سوالی مبنی بر آنکه آیا آژانس خواهان حذف اطلاعات ضبط شده بر روی دوربین‌های نصب شده در تأسیسات هسته‌ای ایران است، گفت: «قطعاً این طور نیست اما نمی‌خواهم برای همیشه به این شیوه ادامه دهیم».

وی ادامه داد: این (دسترسی آژانس) بسیار محدود است و به همین دلیل در گزارش آخر خود، جدولی را برای نشان دادن چیزهایی که بازرسان ما نمی‌بینند، ارائه دادم. عموم مردم باید این مسئله را درک کنند. بنابراین آنچه می‌خواهم بگویم این است که در حال حاضر، ما نباید بیش از این محدود شویم اما در عین حال، این توافق موقت، یک راه‌حل پایدار نیست. نمی‌توان به این توافق به عنوان جایگزینی برای رویکرد راستی‌آزمایی مناسب از ابعاد برنامه هسته‌ای ایران نگاه کرد. ما بسیار تحت فشار هستیم.

گروسی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای پیوست فنی توافق که شامل جزئیاتی درباره نظارت آژانس است؛ متوقف شده یا خیر، گفت: پیوست فنی هنوز هم اعمال می‌شود. شرکای ایرانی ما به دلیل برخی ملاحظات سیاسی، خواهان ورود به تشریفات تمدید نبودند.

وی در پاسخ به تاثیر نتیجه انتخابات ایران بر نوع تعامل با آژانس گفت: ایران یک کشور مستقل است. من هیچ نفعی برای آنها در تقابل جویی با آژانس نمی بی نم. قطع رابطه با آژانس در هر سطحی، مشکل آفرین خواهد بود و به نفع ایران نیست. من آماده همکاری با رئیس جمهور بعدی ایران و شنیدن نظرات این کشور هستم. در اسرع وقت خواهان برگزاری نشست با رئیس‌جمهور جدید ایران و برقراری اعتماد و رابطه هستم زیرا ما مدت‌ها است که با این مسئله (محدودیت‌های آژانس) درگیر هستیم.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین درباره برخی ادعاها درباره وجود ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در سه مکان اعلام نشده در ایران و همچنین وجود ذرات تغییر یافته ایزوتوپی در یکی از این مکان‌ها، گفت: برخی می‌گویند این یک مسئله جزئی و قدیمی است. اگر این طور است و اگر چیزی پشت آن وجود ندارد، لطفاً بگذارید ما آن را بررسی و شفاف‌سازی کنیم زیرا چگونه می‌توان وقتی این حس را دارید که چیزهای دیگری وجود دارد که شما از آن اطلاعی ندارید، اصل برجام که بر پایه اعتماد دوجانبه در حال اجرا است را داشته باشید؟

وی در ادامه این ادعا افزود: اما روش من عملی است. بیایید این مسئله را حل کنیم! اگر پشت پرده چیزی وجود ندارد، مشکلی نیست و فقط اطمینان و اعتماد ایران افزایش می‌یابد.

گروسی در ادامه افزود: امیدوارم ایران تا ماه سپتامبر (زمان برگزاری نشست بعدی شورای حکام) پاسخی در خصوص موضوعات پادمانی ارائه دهد و به پیشرفت حقیقی برسیم. اگر چنین نشود، گزارش‌های من به شورای حکام بسیار شفاف خواهد بود و به وضوح این مسئله را توضیح خواهم داد اما امیدوارم که در چنین وضعیتی قرار نگیریم.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین در خصوص نوع تعامل این نهاد در فرایند مذاکرات وین افزود: ما طرف مذاکرات نیستیم اما تلاش می‌کنیم تا از طریق رایزنی با مذاکره‌کنندگان، از این فرایند حمایت کنیم. ما به آن‌ها کمک می‌کنیم تا بفهمند چیزهایی که در خصوص آن مذاکره می‌کنند، از نظر بررسی واقعیت و قابل راستی‌آزمایی بودن چگونه است.

وی در ادامه مدعی شد: نیازمند سیستمی هستیم که به ما اجازه دهد بینش کاملی از برنامه هسته‌ای ایران داشته باشیم. این یک کار پیچیده خواهد بود زیرا در زمان توافق اولیه و اصلی با ایران، وقتی صحبت از توانایی‌های هسته‌ای این کشور می‌شد، وضعیت متفاوت بود. تغییرات زیادی در سال‌های گذشته در این زمینه صورت گرفته است.