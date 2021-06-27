یک قلاده خرس قهوه ای در منطقه ترگور ارومیه مشاهده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار خانی در این زمینه اظهارکرد: افراد محلی روز جمعه ۴ تیرماه در ارتفاعات قله شهیدان، دامنه قله گرشین در حوزه استحفاظی این شهرستان یک قلاده خرس قهوه‌ای بالغ را مشاهده و دقایقی از این گونه ارزشمند فیلمبرداری کردند.

وی افزود: خرس قهوه‌ای از جمله گونه‌های مهم و حساس بوده که در سال‌های اخیر جمعیت آن به شدت کاهش پیدا کرده و به همین دلیل جهت حفظ و احیا نسل آن توسط سازمان حفاظت محیط زیست برنامه ملی حفاظت از این گونه تهیه و تدوین شده است.

خانی بیان کرد: آذربایجان غربی به لحاظ شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی از جمله مناطق مهم کشور برای زیست این گونه محسوب می‌شود و در تمامی مناطق این استان پراکنش دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه اظهار کرد: در سال‌های اخیر و بعد از ابلاغ برنامه عمل ملی حفاظت از این گونه ارزشمند، تلاش‌های زیادی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست این استان در راستای حفظ و احیا نسل خرس قهوه ای انجام شده است که می‌توان به همکاری در ساخت مستند خرس قهوه‌ای، آموزش و توانمند سازی افراد بومی و محلی، برخورد با تخلفات شکار و صید اشاره کرد.

وی افزود منطقه مذکور در میان رشته کوه‌های نزدیک به مرز ایران و ترکیه قرار گرفته است

خرس قهوه‌ای (نام علمی: Ursus arctos) گونه‌ای خرس بزرگ‌جثه و درشت‌اندام است که در بسیاری از مناطق آمریکای شمالی و شمال اورآسیا پراکنده است.

وزن این نوع خرس از ۷۰ تا ۷۸۰ کیلوگرم متغیر است و بزرگ‌ترین زیرگونهٔ آن خرس کودیاک در قامتی هم‌اندازهٔ خرس قطبی با وی بر سر عنوان بزرگ‌ترین گونهٔ خرس و بزرگ‌ترین حیوان شکارچی روی خشکی رقابت می‌کند.