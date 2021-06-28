به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی شجاعی شب یک شنبه در جلسه بررسی پروژه‌های عمرانی شهرستان اسفراین که در سالن مهرگان این شهر برگزار شد، اظهار کرد: برای اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی اسفراین ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار را مصوب می‌کنیم.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: اعتبارات فوق از محل اعتبارات ملی، شهرستان و استان در حوزه‌های مختلف از جمله آب، راه و زیر ساخت خواهد بود.

وی با بیان اینکه همه ارکان حاکمیت برای رفاه مردم فعالیت می‌کنند، افزود: به دستور مقام معظم رهبری تا آخرین روز دولت باید به کار خود ادامه دهیم و مردم نباید حس کنند دولت تمام شده است.

شجاعی گفت: گام‌های اساسی توسعه با همراهی، هم افزایی بین مردم و اجزای حاکمیت برای شهرستان اسفراین برداشته می‌شود.

استاندار خراسان شمالی با انتقاد از عملکرد ضعیف صنایع استان در حوزه وظایف اجتماعی، تصریح کرد: صنایع این استان به هیچ عنوان با صنایع سایر استان‌ها قابل قیاس نیستند در حالی که باید وظایف خود را نسبت به مردم انجام دهند.

وی افزود: صنایع استان از تمام امکانات شهرستان استفاده می‌کنند اما سود حاصل از فروش محصولات نصیب تهران یا سایر استان‌ها می‌شود.

شجاعی با تاکید بر اینکه صنایع استان باید اقدام به راه اندازی صنایع پایین دستی داشته باشند، گفت: صنایع اگر تا یک ماه آینده به وظایف محوله خود عمل نکنند بدون شک در دریافت خدمات توسط شهرستان دچار مشکل خواهند شد.

استاندار خراسان شمالی در انتها با تاکید بر حمایت از سرمایه گذاران گفت: تحت هیچ شرایطی سرمایه گذاران نباید دچار مشکل شده و یا امور آنان با تأخیر انجام شود.