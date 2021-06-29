کمک ۴ میلیاردی فدراسیون همگانی به مناطق محروم در طرح «مهر فاطمی»

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون ورزش‌های همگانی، همزمان با میلاد با سعادت امام رضا (ع) این فدراسیون با همکاری آستان قدس رضوی به مناطق محروم ۸ استان کشور تجهیزات ورزشی به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان را اهدا کرد.

این اقدام به منظور تجهیز مناطق کم‌تر توسعه یافته و کم‌برخوردار مناطق محروم استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، خراسان جنوبی، ایلام و چهارمحال و بختیاری و در قالب طرح «مهر فاطمی» (سلام الله علیها) صورت گرفت و به هر یک از این استان‌ها مبلغ ۵۰ میلیون تومان اهدا کرد.

در فاز اول اجرای این طرح شاخص‌های تعیین استان‌های هدف با استفاده از اطلاعات موجود در نهادهای ذیربط مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره) که با تهیه اطلس مناطق محروم کشور به سطح‌بندی و تهیه شاخص‌های آن به تفکیک استان‌ها و شهرستان‌های کشور پرداخته، تهیه شده است.

اجرای این طرح همزمان با دهه کرامت رضوی و با همکاری و مساعدت مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی در مناطق هدف در حال اجراست.