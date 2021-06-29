آموزش خواندن و نگارش انتقادی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «خواندن و نگارش انتقادی برای مقاطع تحصیلات تکمیلی» نوشته مایک والاس و آلیسون ری توسط زهرا عباسی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ترجمه و توسط انتشارات سمت در ۳۱۳ صفحه با شمارگان ۳۰۰ نسخه و قیمت ۳۶ هزار تومان در دسترس علاقهمندان قرار گرفت.
کتاب از سه بخش که هر بخش از چندین فصل بدین شرح تشکیل شده است: ابتدا با شرحی بر خواندن انتقادی و نوشتن خودانتقادی آغاز میشود. سپس یک نقشه ذهنی برای پیمایش پیشینه پژوهشی، تحلیل دقیق متون مجزا و نگارش ارزیابی انتقادی از آنها توسعه میدهد. در نهایت ارزیابی انتقادی از پیشینه پژوهشی برای یک رساله را سازماندهی میکند و آن ساختار را در مقالات پژوهشی و ارائههای شفاهی به کار میگیرد.
مترجم در پیشگفتاری که بر این کتاب نوشته آورده است: «برای دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی این نیاز و احساس واقعی وجود دارد که لازم است فعالیتهای مختلفی را در فرایند تحصیلات دانشگاهی خود تغییر دهند و به مهارتهای بیشتری برای درک، بررسی و نگارش متون دانشگاهی نیاز دارند. خواندن و نوشتن انتقادی ازجمله مهارتهای اساسی و مهمی بهشمار میروند که دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای بررسی و تجزیه و تحلیل متون علمی در رشته تخصصی خود و نیز نوشتن متون دانشگاهی مانند پایاننامه، رساله و مقالههای علمی بدان نیازمندند و از این مهارتها میتوانند در دستیابی به ارزیابی دقیق متون علمی، ارائه استدلالهای روشن و شواهد پشتیبانی شده و تشکیل ساختار دقیق برای نگارش متون علمی بهره ببرند.
همانگونه که نویسندگان کتاب مایک والاس و آلیسون ری، که متخصص حوزه آموزش پژوهشگری هستند، اذعان کردهاند این کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی نگاشته شده و شروع کار آنها مستلزم بررسی پژوهشهای منتشر شده و منتشر نشده از جمله مقالات دانشجویی، پایاننامههای کارشناسی ارشد، رسالههای دکتری و مقالات پژوهشی مرتبط و نیز ارائههای شفاهی است.»
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه مینویسد: «در این کتاب نویسندگان به روشنی خواندن و نوشتن را به شیوهای ساختارمند پیوند میدهند و رابطه بین نظریه و کاربرد در این اثر به خوبی مشخص است. به طور کلی، این کتاب رویکردی منظم و منسجم برای توسعه مهارتهای خواندن و نوشتن انتقادی را که برای طیف وسیعی از سطوح مختلف تجزیه و تحلیل متون دانشگاهی و انواع تکالیف خواندن و نوشتن دانشگاهی قابل استفاده است، به خوانندگان عرضه میکند. همچنین این اثر با ارائه ابزارهایی کاربردی برای تجزیه و تحلیل آثار علمی و ساختاردهی به نگارش متون دانشگاهی مهم، به دانشجویان کمک میکند مهارتهای خود را در این زمینه تقویت کنند و از این مهارتهای انتقادی در افزایش تواناییهای دانشگاهی خود بهره ببرند. نمودارهای تکمیلی، توضیحات مفهومی و تمرینهای کاربردی و عملی در کتاب به خواننده این امکان را میدهد تا رویکرد تحلیل انتقادی متن و مفاهیم مرتبط با نگارش انتقادی را به راحتی درک کند و آنها را در عمل به کار بندد. همچنین وجود وبسایت و نیز منابع اضافی برخط به خوانندگان کمک میکند از طریق الگوها و چک لیستها، دسترسی به مقالات مجله SAGE و مطالعه مطالب تکمیلی، بر تکنیکهای مهم و مهارتهای پیشرفته انتقادی که یاد میگیرند، تسلط یابند.
این کتاب را میتوان به عنوان ابزاری برای یادگیری فردی، کتاب درسی در کلاس، شیوه نامه کاربردی برای تدوین پیشینه پژوهش و مبانی نظری و یا یک کتاب راهنما که از طریق آن مدرس و دانشجو گام به گام پیش میروند، به کار برد.»
نویسندگان در شیوه استفاده از این کتاب آوردهاند: «این کتاب در اصل برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی نگاشته شده است که شروع کار آنها مستلزم بررسی پژوهشهای منتشر شده و منتشر نشده از جمله مقالات دانشجویی، پایاننامههای کارشناسی ارشد، رسالههای دکتری و مقالات پژوهشی مرتبط بهعلاوه ارائههای شفاهی است. خواندن انتقادی و نوشتن خودانتقادی از جمله مهارتهای قابل انتقال هستند که در تولید آثار دانشگاهی مؤثر، ارائههای شفاهی و پیشنهادههای پژوهشی حمایتشونده نقش مهمی دارند. بنابراین، کتاب حاضر همچنین برای افراد دانشگاهی تازهوارد که تمایل دارند کیفیت نگارش پژوهش خود را از طریق خواندن انتقادی پیشینههای پژوهشی تقویت نمایند و مهارتهای خود را به عنوان نویسندگان خودانتقادی تثبیت کنند خالی از فایده نخواهد بود.»
در ادامه مقدمه مولفان آمده است: «مطالب این کتاب به گونهای طراحی شده است که به موازات کار متناوب خواننده در هر فصل و انجام تمرینهای مربوط که بسیاری از آنها مناسب فعالیتهای کلاسی به عنوان مبنای تکالیف مرور انتقادی ارزیابی شده است، سطح مهارت و اطمینان وی افزایش مییابد. در مهمترین تمرینها از خوانندگان خواسته میشود تا دو مقاله علمی پژوهشی دانشگاهی خلاصهشده که شامل مثالهای کاربردی است را تحلیل و مرور کنند تا برای نگارش مرورهای انتقادی خود از متنهای انتخابیآماده شوند.»
در پشت جلد کتاب نیز میخوانید: «خواندن انتقادی و نوشتن خود انتقادی از جمله مهارتهای قابل انتقالی هستند که در تولید آثار دانشگاهی مطلوب و موثر، ارائههای شفاهی و پیشنهادهای پژوهشی نقش مهمی دارند. این کتاب برای دانشجویان تازهواردی که تمایل دارند کیفیت نگارش پژوهش خود را از طریق خواندن انتقادی پیشینههای پژوهشی تقویب و مهارتهای خود را به عنوان نویسندگان خود انتقادی تثبیت کنند مفید است. طراحی کتاب بهگونهای است که میتوان از آن به عنوان ابزاری در یادگیری خودمحور، کتاب درسی در کلاس و نیز مقیاسی برای شیوههای پژوهشی یا یک کتاب آموزش گام به گام استفاده کرد.»
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