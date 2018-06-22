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۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۵

کتاب مصاحبه تاریخ شفاهی با اسماعیل سعادت به چاپ دوم رسید

کتاب مصاحبه تاریخ شفاهی با اسماعیل سعادت به چاپ دوم رسید

چاپ دوم کتاب «مروارید اندیشه؛ مصاحبه تاریخ شفاهی با اسماعیل سعادت» منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران چاپ دوم کتاب «مروارید اندیشه؛ مصاحبه تاریخ شفاهی با اسماعیل سعادت» را در ۲۱۹ صفحه چاپ و روانه بازار نشر کرده است. مصاحبه، تدوین و تحقیق این اثر را «پیمانه صالحی» به عهده داشته است.

در این کتاب، اطلاعاتی در مورد «زندگی، تحصیلات، و فعالیت‌های آموزشی، انتشاراتی، ویراستاری و پژوهشی، کارنامه علمی و پژوهشی، بنگاه ترجمه و نشر، مؤسسه فرانکلین، فنّ ویرایش و ترجمه، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دانشنامه زبان و ادب فارسی،  فرهنگنامه‌ها و... و.» از زبان اسماعیل سعادت ارائه شده است.

«مروارید اندیشه» بجز مقدمه، شامل هفت فصل است که عبارت‌اند از: فصل اول: خانواده، مکتب‌خانه، و مدرسه ابتدایی؛ فصل دوم: دبیرستان، دانش‌سرا، و فراگیری زبان فرانسه؛ فصل سوم: آغاز تحصیلات دانشگاهی و انتشار نخستین ترجمه‌ها؛ فصل چهارم: فن ترجمه و متون فلسفی؛ فصل پنجم: بنگاه ترجمه و نشر، مؤسسه فرانکلین و فن ویرایش؛ فصل ششم: رشته زبان‌شناسی، فرهنگستان ادب و دانشنامه زبان فارسی؛ فصل هفتم: فرهنگ آثار (ترجمه‌ای) و فرهنگ‌های معاصر. کارنامه (شامل کتاب‌ها و مقالات) و گزیده تصاویر و نمایه و کتابنامه بخش‌های پایانی این مجموعه را تشکیل می‌دهند.

اسماعیل سعادت، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدیر گروه تحقیقات ادبی این فرهنگستان و از شخصیت‌های علمی و فرهنگی است که نامش با تاریخ ویراستاری در ایران گره خورده است.

کد مطلب 4327307

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