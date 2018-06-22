کتاب مصاحبه تاریخ شفاهی با اسماعیل سعادت به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران چاپ دوم کتاب «مروارید اندیشه؛ مصاحبه تاریخ شفاهی با اسماعیل سعادت» را در ۲۱۹ صفحه چاپ و روانه بازار نشر کرده است. مصاحبه، تدوین و تحقیق این اثر را «پیمانه صالحی» به عهده داشته است.

در این کتاب، اطلاعاتی در مورد «زندگی، تحصیلات، و فعالیت‌های آموزشی، انتشاراتی، ویراستاری و پژوهشی، کارنامه علمی و پژوهشی، بنگاه ترجمه و نشر، مؤسسه فرانکلین، فنّ ویرایش و ترجمه، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دانشنامه زبان و ادب فارسی، فرهنگنامه‌ها و... و.» از زبان اسماعیل سعادت ارائه شده است.

«مروارید اندیشه» بجز مقدمه، شامل هفت فصل است که عبارت‌اند از: فصل اول: خانواده، مکتب‌خانه، و مدرسه ابتدایی؛ فصل دوم: دبیرستان، دانش‌سرا، و فراگیری زبان فرانسه؛ فصل سوم: آغاز تحصیلات دانشگاهی و انتشار نخستین ترجمه‌ها؛ فصل چهارم: فن ترجمه و متون فلسفی؛ فصل پنجم: بنگاه ترجمه و نشر، مؤسسه فرانکلین و فن ویرایش؛ فصل ششم: رشته زبان‌شناسی، فرهنگستان ادب و دانشنامه زبان فارسی؛ فصل هفتم: فرهنگ آثار (ترجمه‌ای) و فرهنگ‌های معاصر. کارنامه (شامل کتاب‌ها و مقالات) و گزیده تصاویر و نمایه و کتابنامه بخش‌های پایانی این مجموعه را تشکیل می‌دهند.

اسماعیل سعادت، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدیر گروه تحقیقات ادبی این فرهنگستان و از شخصیت‌های علمی و فرهنگی است که نامش با تاریخ ویراستاری در ایران گره خورده است.