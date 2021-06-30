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۹ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۴۳

کرونای هندی به استان مرکزی رسید

کرونای هندی به استان مرکزی رسید

اراک- دانشیار ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: احتمال وقوع موج پنجم کرونا با ورود ویروس جهش یافته کرونای هندی (دلتا) به استان مرکزی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک، دکتر بهزاد خوانساری نژاد گفت: در اوایل هفته حدود ۶ مورد کرونای دلتا در مجموعه شهرهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک شناسایی شده و تا کنون بالغ بر ۲۰ مورد شناسایی شده است، به احتمال قوی تعداد کرونای دلتا بیشتر از این عدد باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه نوع دلتا حدود ۵۰ درصد عفونی‌تر از نوع آلفا و ۱۰۰ درصد مسری تر از نوع چینی است، احتمال رخداد پیک پنجم کرونا با نوع دلتا وجود دارد.

دانشیار ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی اراک بیان کرد: در استان‌های همجوار، استان مرکزی مثل قم و اصفهان، تعداد موارد شناسایی شده نوع دلتا رو به افزایش است، بنابراین حتماً مردم استان باید جدی تر و سختگیرانه تر از قبل در رعایت پروتکل‌های بهداشتی کوشا باشند.

خوانساری‌نژاد تاکید کرد: در ۲ آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی در اراک امکان تشخیص انواع ویروس کرونا از جمله دلتا (هندی)، آلفا (انگلیسی)، بتا (آفریقای جنوبی)، گاما (برزیلی) با بهترین و بروز ترین تجهیزات آزمایشگاهی وجود دارد.

وی تصریح کرد: در نقل قول از بعضی منابع علمی، نوع دلتای کرونا ویروس در برابر پاسخ آنتی بادی ایجاد شده برخی واکسن‌ها از خود مقاومت نشان می‌دهد و ممکن است منجر به بستری طولانی مدت افراد در مراکز درمانی شود، بنابراین نیاز است مردم عزیز نسبت به حفظ سلامت خود و دیگران کوشاتر باشند.

کد مطلب 5247835

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