کرونای هندی به استان مرکزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک، دکتر بهزاد خوانساری نژاد گفت: در اوایل هفته حدود ۶ مورد کرونای دلتا در مجموعه شهرهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک شناسایی شده و تا کنون بالغ بر ۲۰ مورد شناسایی شده است، به احتمال قوی تعداد کرونای دلتا بیشتر از این عدد باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه نوع دلتا حدود ۵۰ درصد عفونی‌تر از نوع آلفا و ۱۰۰ درصد مسری تر از نوع چینی است، احتمال رخداد پیک پنجم کرونا با نوع دلتا وجود دارد.

دانشیار ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی اراک بیان کرد: در استان‌های همجوار، استان مرکزی مثل قم و اصفهان، تعداد موارد شناسایی شده نوع دلتا رو به افزایش است، بنابراین حتماً مردم استان باید جدی تر و سختگیرانه تر از قبل در رعایت پروتکل‌های بهداشتی کوشا باشند.

خوانساری‌نژاد تاکید کرد: در ۲ آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی در اراک امکان تشخیص انواع ویروس کرونا از جمله دلتا (هندی)، آلفا (انگلیسی)، بتا (آفریقای جنوبی)، گاما (برزیلی) با بهترین و بروز ترین تجهیزات آزمایشگاهی وجود دارد.

وی تصریح کرد: در نقل قول از بعضی منابع علمی، نوع دلتای کرونا ویروس در برابر پاسخ آنتی بادی ایجاد شده برخی واکسن‌ها از خود مقاومت نشان می‌دهد و ممکن است منجر به بستری طولانی مدت افراد در مراکز درمانی شود، بنابراین نیاز است مردم عزیز نسبت به حفظ سلامت خود و دیگران کوشاتر باشند.