به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی ظهر چهارشنبه در نشست مشترک نماینده کرمان با استاندار کرمان، رئیس کمیسیون عمرانی مجلس و معاون بنیاد مسکن، در خصوص اجرای نخستین مدل اجرایی ساماندهی حاشیه نشینی در شهرک صنعتی کرمان اظهار داشت: این طرح بعد از اجرا در شهرک صنعتی به سایر محله‌های حاشیه‌ای نیز تعمیم داده خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از ماه‌ها قبل موضوع ساماندهی حاشیه شهر کرمان با پیگیری‌های انجام شده از طرف اینجانب و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در دستور کار استاندار و مسؤولان اجرایی استان قرار گرفت.

پورابراهیمی اظهار داشت: خوشبختانه بنیاد مسکن متولی شد تا اولین منطقه حاشیه نشینی شهر کرمان را در قالب طرح جامعی که عملیاتی کند.

وی گفت: با توجه به اینکه سال گذشته هم به دعوت اینجانب تیم تخصصی بنیاد مسکن در کرمان حضور پیدا کردند و عملیات میدانی انجام شده بود گزارش کامل برنامه پیشنهادی ساماندهی حاشیه شهر کرمان در منطقه محله شهرک صنعتی در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: گزارش جامعی که ارائه شده حاوی همه نقطه نظرات بود که بتواند همه موضوعات مربوط به ایجاد مسکن استاندارد ایمن و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه فراهم کند و هم بتواند با تحول طرح‌های جامع در منطقه زمینه ایجاد اشتغال و فضاهای کسب و کار را فراهم کند و علاوه بر سکونت، در چارچوب مشخص خدمات شهری ارائه شود. این طرح پیشنهادی نیازمند اخذ مجوزهای لازم است.

پور ابراهیمی گفت: به زودی نشست مشترک رئیس کمیسیون عمران مجلس و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های متولی را با حضور استاندار و وزرای مربوطه در کرمان برگزار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: تصور ما این است که این موضوع زمینه آغاز تحولات مهم در ساماندهی حاشیه شهر کرمان که مردمی متدین و مظلوم هستند را فراهم خواهد کرد.

وی افزود: امیدوارم استفاده از تجارب استان‌های دیگر در بخش حاشیه نشینی در برنامه‌ای میان مدت به صورت قابل قبول مرتفع کنیم و یک فضایی را برای زندگی سالم فراهم کنیم.

علی زینی وند استاندار کرمان نیز در این نشست گفت: این گزارش موقعیت خوبی برای ساماندهی حاشیه شهر کرمان فراهم کرده است و اگر بتوانیم عملیات اجرایی را آغاز کنیم نتیجه اقدامات انجام شده می‌تواند تجربه‌ای مؤثر برای سایر مناطق حاشیه شهر کرمان باشد.

ساماندهی شهرها در دستور کار کمیسیون عمران مجلس

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در حوزه ساماندهی شهرها برنامه‌های خوبی در دستور کار کمیسیون عمران قرار گرفته و ظرفیت‌های وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران آمادگی کامل را برای همراهی با این طرح را دارد.

محمدرضا رضایی بیان کرد: تمام هماهنگی‌های سطح ملی برای ساماندهی شهر کرمان از طریق اقدامات انجام شده توسط نماینده کرمان پورابراهیمی انجام شده و مورد حمایت جدی ما است. این اقدامات در چارچوب تفاهم نامه مشترک به صورت کاملاً اجرایی و رسمی در حوزه فعالیت‌های ساماندهی حاشیه شهر کرمان در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار می‌گیرد.

در ادامه این جلسه جواد حق شناس معاون بنیاد مسکن گزارش جامعی از اقدامات انجام شده در سطح ملی به ویژه گزارش تخصصی در استان کرمان ارائه کرد و گفت: با توجه به اینکه لازم است موارد مربوط به حوزه طرح پس از اظهار نظر به نقطه نظرات مدیریت استان پیگیری شود، هماهنگی لازم برای موضوع در دستور کار و همکاری مشترک بین بنیاد مسکن و مدیریت ارشد استان قرار خواهد گرفت.

وی اعلام آمادگی کرد طرف ۱۰ روز آینده پس از ارسال طرح و رفع اشکالات و تقویت نقاط قوت طرح نهایی در چارچوب مصوبات ملی و استانی در دستور کار قرار گیرد.