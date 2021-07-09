بارگاه منور ائمه (ع) باید کانون هدایت و تربیت جامعه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مروی در مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی و مدیر مدرسه عالی فقاهت رضوی که در تالار شیخ طبرسی بنیاد پژوهشهای اسلامی برگزار شد، با طرح این سوال که ضرورت وجود دانشگاه، پژوهشگاه و مدرسه علمیه در آستان قدس چیست، اظهار کرد: توقع عموم مردم از مجموعه آستان قدس فراهم آوردن شرایط زیارت مطلوب، حفظ و نگهداری از آثار هنری برجسته و فاخر حرم مطهر و توسعه و گسترش صحنها و رواقهای بارگاه منور رضوی بوده که البته این مهم از وظایف اولیه آستان قدس است.
وی در تبیین اهداف آستان قدس در ورود به مقوله دانشگاه، پژوهشگاه و مدرسه عالی، ابراز کرد: آستان قدس همانگونه که موظف به تسهیل و ایجاد مقدمات برای زیارت مطلوب زائران است، به همان میزان موظف به نشر و ترویج معارف اهل بیت (ع) به ویژه حضرت رضا (ع) نیز هست.
تولیت آستان قدس رضوی، فراهم آوردن شرایط زیارت آسان و ترویج معارف رضوی را دو بال حرکت آستان قدس تعیین و اظهار کرد: فراهم آوردن شرایط زیارت مناسب و امکانات مطلوب برای زائران و همچنین ترویج و نشر معارف امام رضا (ع) دو بال حرکت آستان قدس هستند که به یک میزان برای رشد این آستان مقدس دارای اهمیت هستند.
وی افزود: اگر رواق و صحنی میسازیم، در مقابل باید دانشگاه نیز بسازیم، زیرا همانگونه که ائمه اطهار (ع) در زمان حیات ظاهریشان منشأ هدایت، نور و رهبری جامعه بودند، اکنون نیز بارگاههای منور این حضرات باید کانون هدایت و تربیت جامعه باشند و این مهم با تحقق زیارت متعالی ممکن میشود.
مروی، معرفت و شناخت نسبت به حضرات معصومین را مقدمه تحقق زیارت متعالی دانست و بیان کرد: بر اساس روایات، زیارت متعالی و عارفانه آن زیارتی است که از روی معرفت و شناخت باشد و این معرفت و شناخت باید توسط مراکز علمی و فرهنگی ایجاد شود.
وی، توسعه فضاهای زیارتی را مقدمهای برای تحقق اهداف فرهنگی آستان قدس خواند و بیان کرد: آستان قدس به همان میزان که به گسترش فضاهای زیارتی اهمیت میدهد، باید به گسترش و تعمیق زیارت متعالی و ترویج فرهنگ و سبک زندگی رضوی نیز اهتمام بورزد.
مروی با بیان اینکه تقویت مجموعههای فرهنگی و علمی آستان قدس رضوی، رویکرد و در دستورکار این نهاد است، ابراز کرد: بهترین نخبگان و فرهیختگان باید جذب مراکز علمی آستان قدس شوند، همه افتخار میکنند به نوعی با دستگاه ولی خدا ارتباط داشته باشند، بستر تحقق این اقبال مبارک و الهی باید فراهم شود.
وی بیان کرد: تمام مجموعههای فرهنگی و آموزشی آستان قدس و فارغالتحصیلان آنها باید در کشور الگو باشند، توقع از دستگاههای فرهنگی و آموزشی منتسب به عالم آل محمد بسیار بالاست و عملکردشان باید متناسب با مقام حضرت رضا (ع) باشد.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه دستاوردهای امروز آستان قدس نتیجه تلاشهای مدیران گذشته است، افزود: معتقدیم مراکز آموزشی و فرهنگی آستان قدس با بارگاه رضوی سنخیت دارند و اقدامات بسیاری خوبی نیز تاکنون در آنها انجام شده است منتهی کارهای باقی مانده بسیاری نیز وجود دارد که باید انجام دهیم.
وی به تأسیس مدرسه فقاهت رضوی اشاره و اظهار کرد: مدرسه فقاهت در کنار حوزه علمیه نیست بلکه در درون حوزه است و باید ضوابط حوزه را رعایت و خود را با قوانین حوزه تنظیم کند؛ این مدرسه باید در کلیات و اصول با حوزه علمیه هماهنگ باشد.
مروی گفت: هدف از تأسیس مدرسه عالی فقاهت رضوی تلاش برای داشتن سهمی در ایجاد تحول مورد انتظار رهبر معظم انقلاب در حوزه علمیه در کنار شورای عالی و مدیریت حوزههای علمیه است.
وی در ادامه بر ضرورت ارتباط، همپوشانی و هم افزایی مراکز علمی و فرهنگی آستان قدس تأکید و تصریح کرد: دانشگاهها و پژوهشگاههای آستان قدس باید در گام نخست نیازهای اصلی آستان قدس را مرتفع سازند.
تولیت آستان قدس رضوی اضافه کرد: مخاطبان آستان قدس، رنگین کمانی از افراد و سلایق مختلف با موقعیتهای اجتماعی و مذهبی متفاوت از کشورهای گوناگون هستند، باید برای تأثیرگذاری فرهنگی بر این مخاطبان میلیونی در راستای فرهنگ و معارف رضوی برنامه داشته باشیم و این مهم بر عهده مراکز علمی و فرهنگی آستان قدس است.
گفتنی است، در این مراسم از حجتالاسلام محمدحسن مهدوی مهر، حجتالاسلام سید حسن شُبیری وحدتی و حجتالاسلام سید محمود مرویان حسینی به ترتیب رؤسای سابق سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس، دانشگاه علوم اسلامی رضوی و بنیاد پژوهشهای آستان قدس تجلیل و دکتر احد فرامرز قراملکی بهعنوان مدیرعامل بنیاد پژوهشهای اسلامی، حجتالاسلام علی خیاط به ریاست دانشگاه علوم اسلامی رضوی و حجتالاسلام سید حسن شُبیری وحدتی به ریاست مدرسه عالی فقاهت رضوی منصوب شدند.
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