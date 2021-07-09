به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد پاکپور در تشریح اهداف سفرش به سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا در سیستان و بلوچستان که از قرمز فراتر رفته و مناسب نیست و همچنین پیگیری برنامهها و پروژههای محرومیتزدایی که توسط قرارگاه محرومیتزدایی سپاه در منطقه در حال ساخت است، از روز گذشته وارد این استان شدیم.
فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به برنامههای سپاه در وضعیت کرونایی سیستان و بلوچستان، بیان کرد: با توجه به اینکه استقرار بیمارستانهای صحرایی در حوزه کرونا بر اساس فرایند و پروتکل خاصی صورت میگیرد، جلسهای روز گذشته با ستاد مقابله با ویروس کرونای استان برگزار و مقرر شد دو بیمارستان سیار تخصصی مجهز با کادر درمانی متخصص در منطقه مستقر شود تا در صورتی که بیمارستانهای استان پاسخگوی بیماران کرونایی نبود، این مراکز عملیاتی شود.
برپایی بیمارستان صحرایی برای بیماران محروم سیستان
وی افزود: شرایط بیمارستانهای کرونایی با دیگر بخشها متفاوت است و در مراکز سیاری که برای بیماران کرونایی راهاندزی میشود، شاید امکان ویزیت دیگر بیماران وجود نداشته باشد. با توجه به اینکه تعدادی از مردم روستاها به ویژه در بخش "قرقری" شهرستان هیرمند در شمال این استان از بیماریهای حادی رنج میبرند، مقرر شد از هفته آینده بیمارستان صحرایی خاص این بیماران و به صورت عمومی برپا شود تا بتوان خدمات خوبی را به مردم این مناطق ارائه داد.
سردار پاکپور اضافه کرد: طی بازدیدی که از شهرستان هیرمند داشتیم، مشکلاتی در حوزههای مختلف از جمله آب برخی روستاها با توجه به خشکسالی منطقه مشاهده شد، در همین راستا از یک سال قبل تانکرهای آبرسان توسط قرارگاه فعال شده که باید تقویت شوند و تعداد تانکر بیشتری را به منطقه ارسال کنیم تا در جهت آبرسانی به مردم کمک شود.
ساخت ۱۳۸ مدرسه در نقاط محروم سیستان و بلوچستان
فرمانده نیروی زمینی سپاه افزود: پروژههای محرومیتزدایی زیادی در این استان در حال احداث است که از جمله آن میتوان به ساخت ۱۳۸ مدرسه اشاره کرد که در دست اجرا قرار دارد؛ ۱۳ مورد از این مدارس مربوط به شهرستان هیرمند است که امروز هفت مدرسه افتتاح شد و ۶ آموزشگاه هم قابل بهرهبرداری است.
سردار پاکپور با بیان اینکه دیگر مدارس در حال ساخت در آینده نزدیک افتتاح میشود، گفت: چند پروژه به منظور اشتغالزایی در دستور کار قرار گرفته که از جمله آن میتوان به ایجاد استخرهای بومی پرورش ماهی اشاره کرد، شیلات هم در این راستا همکاری داشته و تقبل کردند که ماهیهای پرورش یافته را خریداری کنند؛ در این منطقه ۲۵ استخر راه اندازی شده یا در دست احداث است.
ایجاد پنلهای خورشیدی با هدف کمک به معیشت مردم
وی افزود: پنلهای خورشیدی تولید برق نیز در نقاط مختلف ساخته شده که از قبل آن دو تا سه میلیون تومان به معیشت مردم کمک میشود، مقرر شد این پروژه به سایر روستاهای منطقه توسعه پیدا کند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: بعضی از مناطق از نظر آب بهداشتی مشکل دارند؛ بنابراین مقرر شد روستاهایی که دچار چنین مشکلی هستند، بررسی شوند؛ برای ۴۰ روستا دستگاه تصفیه آب راهاندازی میشود تا مشکل مردم از این جهت مرتفع شود.
وی ادامه داد: تعداد زیادی از منازل محرومان در حال ساخت است و در روستاهایی که بازدید کردیم قول دادیم منازلی که نیاز به تعمیر دارد، تعمیر شود، آنهایی هم که قابل سکونت نیست، تخریب و بازسازی میشود.
تداوم کمکهای معیشتی سپاه در منطقه
سردار پاکپور تصریح کرد: کمکهای معیشتی را که پیش از این به صورت مقطعی به مردم محروم ارائه میشده تا بهبودی وضعیت ادامه خواهیم داد. این منطقه به کمک در بخشهای مختلف نیاز دارد که مهمترین آن معیشت مردم است؛ وقتی به روستاها میرویم، هم ناراحت و هم نگران میشویم؛ بعضی از مسائل به راحتی قابل حل است و به انسجام و برنامهریزی خاصی نیاز دارد تا به معیشت مردم رسیدگی شود.
فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: در شرایط فعلی به صورت پراکنده از سوی خیران به مردم کمک میشود، اما اگر این کمکها برنامهریزی شده و هدفمند باشد خیلی بهتر است. به قرارگاه قدس اعلام کردهایم همه روستاها و بخشهای سیستان و بلوچستان شناسایی شوند تا وقتی سپاه و دیگر بخشها میخواهند کمک کنند، ابتدا به نقاطی که بیشترین مشکل را دارند رسیدگی کنیم.
نظر شما