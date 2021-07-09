واکسیناسیون عمومی از فردا شروع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی بعد از ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران در ارومیه اظهار داشت: واکسیناسیون با واکسن ایرانی از دیروز، پنجشنبه در بسیاری از مناطق کشور به ویژه سیستان و بلوچستان آغاز شده است.

وی اضافه کرد: همزمان واکسن‌های وارداتی نیز در کنار واکسن‌های ایرانی برای واکسیناسیون عمومی در کشور استفاده خواهد شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: با توجه به تعدد تیم‌ها در ایستگاه‌های خودرویی، بوستان‌ها و محل‌های مختلف واکسیناسیون گروه‌های هدف انجام می‌شود.

نمکی ادامه داد: فقط در تهران ۹۲ مرکز را برای تزریق واکسن تدارک دیده‌ایم و در استان‌های دیگر نیز صدها مرکز در نظر گرفته شده است.

وی از مردم خواست تا پیش از دعوت با پیامک به مراکز واکسیناسیون نیایند تا روند کار به هم نخورد.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه تا هفته آینده واکسن‌های جدیدی به دست ما خواهد رسید، اظهار کرد: در نظر داریم در زمان بسیار کمی، واکسیناسیون روزانه را به بیش از ۵۰۰ هزار مورد برسانیم.

نمکی گفت: در صدد هستیم در زمان کوتاهی افراد بالای ۶۰ سال و بیماران صعب‌العلاج را واکسینه کنیم و بعد از آن سراغ گروه‌های هدف دیگر برویم.

وی افزود: البته در برخی از استان‌ها واکسیناسیون افراد بالای ۵۰ سال را شروع کرده‌ایم که امیدواریم در آذربایجان غربی هم به علت مرزی بودن بتوانیم این را اجرا کنیم.