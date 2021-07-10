به گزارش خبرنگار مهر، شهاب الدین عزیزی خادم پس از حضور در اتاق ریاست فدراسیون فوتبال تصمیم به ایجاد تغییر در لوگوی این مجموعه گرفت تا پس از ثبت امور مربوط به آن در AFC و FIFA بتواند در دیدارهای تیم ملی ایران از آن استفاده شود.

کمیته بین‌الملل و روابط عمومی فدراسیون پس از بررسی های لازم لوگوی فدراسیون را در اختیار نهادهای بین المللی قرار خواهد داد تا فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز در این مورد اظهار نظر کنند.

قرار است مراسمی برای رونمایی از این لوگو در فدراسیون فوتبال با حضور اصحاب رسانه گرفته شود که به احتمال فراوان اوایل مردادماه خواهد بود.