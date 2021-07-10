گواهی رتبه بندی به اولین مرکز داده ممیزی شده کشور اعطا شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اهمیت و نقش حیاتی مراکز داده به عنوان صنعت مادر و استراتژیک در فضای مجازی و لزوم توسعه ارائه خدمات کاربردی در کشور و نیز بر اساس الزامات اسناد بالادستی و اهداف و تکالیف قانونی در راستای حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و صیانت از حقوق ارائه دهندگان و استفاده کنندگان از خدمات مراکز داده، ساماندهی و رتبه بندی مراکز داده غیردولتی از سال ۹۶ در دستور کار سازمان فناوری اطلاعات قرار گرفت و استانداردهای ارزیابی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ممیزی مراکز داده با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تدوین شد.

هم اکنون و با گذشت بیش از ۴ سال، سازمان فناوری اطلاعات در مراسمی گواهی نامه رتبه بندی را به یکی از اپراتورهای ارتباطی کشور به عنوان اولین مرکز داده ممیزی شده کشور اعطا کرد.

مراکز داده (دیتاسنتر)، ارتباط بین الملل و شبکه ملی اطلاعات را برای انواع خدمات تأمین می‌کنند و با ابزارهای لازم در این مراکز حملات سایبری کنترل شده تا مشکلی برای دسترسی کاربر به وجود نیاید.

در این مراسم همچنین عنوان شد که با همکاری توانیر سهمیه برق دولتی به مراکز داده از هفته آینده برای ۸ تا ۱۲ ساعت در روز تأمین می‌شود.

مراکز داده کارخانه‌های صنعت ICT هستند

در مراسم اعطای این گواهینامه، برات قنبری دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه فناوری اطلاعات در کشور همیشه به صورت خصوصی فعال بوده است، گفت: اولین قانون مربوط به حضور بخش خصوصی در این عرصه به قانون ایجاد شورای عالی انفورماتیک باز می گردد که توسط شورای عالی انقلاب در سال ۵۹ ابلاغ شد و این مجموعه زیر نظر سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت.

وی با بیان اینکه شورای عالی انفورماتیک در پی تحولات چند دهه اخیر مأموریت خود را به سازمان فناوری اطلاعات ایران داد، گفت: هم اکنون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات تصدی برخی مباحث این سازمان از جمله تدوین شرایط و ضوابط حاکم بر گواهی رتبه بندی مراکز داده را بر عهده گرفته است.

معاون اسبق وزارت ارتباطات مراکز داده را کارخانه‌های صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد و افزود: اهمیت داده هنوز در کشور آنطور که باید مورد تاکید قرار نگرفته است و آنطور که باید بالا بردن پتانسیل مراکز داده برای استقامت و پایداری داده ضرورت محسوب نمی‌شود. در صورتی که با استفاده از توان بخش خصوصی می‌توان به این پارامترها دست یافت.

در این مراسم مازیار مباشری مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات نیز از صدور ۹ مجوز موقت در اردیبهشت سال ۹۹ برای مراکز داده خبر داد و گفت: ۳۱ مرکز داده نیز متقاضی رتبه بندی و احراز صلاحیت هستند که به زودی کار رتبه بندی آنها آغاز می‌شود.

۴ استاندارد جهانی در رتبه بندی مراکز داده لحاظ شد

در این مراسم امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز گفت: باید مراقب باشیم که استانداردها و مجوزها، تبدیل به ابزاری برای انحصارطلبی و استفاده از قدرت دولت در برابر فعالیت کسب و کارها نشود.

وی با اشاره به کاربرد گواهینامه رتبه بندی مراکز داده گفت: اعطای مجوز رتبه‌بندی می‌تواند فرصتی برای ارتقا و مسیر توسعه بخش خصوصی باشد. اما باید در این فرآیند یک نگاه اکوسیستمی داشته باشیم که مجموعه‌ای از بازیگران در آن منتفع می‌شوند.

ناظمی با تاکید بر کاربرد مشوق محوری و ارائه تسهیلات به کسب و کارهای دارای مجوز، گفت: در حوزه اعطای مجوز به مراکز داده، ما بر موضوع انطباق با استانداردهای جهانی نگاه ویژه ای داشتیم. چرا که معتقدیم که رتبه‌بندی دیگر مانند یک جزیره دورافتاده از چیزی که در دنیا رخ می‌دهد نخواهد بود و استانداردهای جهانی باید مدنظر قرار گیرد. بر این اساس ۴ استاندارد جهانی را در رتبه‌بندی مراکز داده در نظر گرفتیم تا کسب‌وکارها برای اعلام جهانی توانایی‌هایی خود، نیاز دوباره به دریافت مجوز جهانی نداشته باشند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: تلاش ما این است که فعالیت بازیگران قدیمی حوزه فناوری را به رسمیت بشناسیم. به همین دلیل برای رتبه‌بندی مراکز داده، ابتدا مجوزی را برای ۹ دیتاسنتر (مرکز داده) که ترافیک آن‌ها از حد تعیین شده گذر کرده بود، در نظر گرفتیم و پس از آن گواهی موقت، شرکت‌ها دریافت گواهی‌نامه اصلی و دائمی را دنبال کردند و امروز اولین گواهینامه رتبه‌بندی مرکز داده اعطا شد.