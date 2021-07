CRP یا پروتئین های التهابی در خون چیست؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پروتئین فعال C یا CRP ماده‌ای است در کبد که در پاسخ به التهاب سنتز می‌شود. پروتئین فعال C با حساسیت بالا (hs-CRP) و پروتئین فعال C بسیار حساس (us-CRP) نام‌های دیگری هستند که برای CRP به کار می‌روند.

سطح بالای CRP خون، نشان‌دهنده التهاب است. افزایش سطح CRP می‌تواند در نتیجه طیف گسترده‌ای از بیماری‌ها، عفونت یا حتی سرطان ایجاد شود. همچنین میزان بالای CRP می‌تواند نشان دهنده التهاب عروق قلبی هم باشد.

آزمایش CRP یک آزمایش کاملاً غیر اختصاصی است و سطح CRP می‌تواند در هر شرایط التهابی افزایش داشته باشد.

بالا بودن میزان CRP یعنی چه؟

گفته می‌شود که بین افزایش سطح CRP و افزایش احتمال حمله قلبی یا سکته همبستگی وجود دارد. با این حال همه پزشکان در مورد صحت این ادعا اتفاق نظر ندارند.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که CRP می‌تواند به عنوان عامل پیش‌بینی کننده در پیامدهای بهداشتی مرتبط با بیماری انسداد مزمن ریوی (COPD) مورد استفاده قرار گیرد. همچنین ممکن است پزشک انجام آزمایش CRP را با هدف تشخیص بیماری‌های خود ایمنی التهابی نیز انجام دهد. از جمله این بیماری‌ها می‌توان به بیماری لوپوس، روماتیسم مفصلی و بیماری التهابی روده اشاره کرد.

CRP در آزمایش خون چیست؟

CRP میزان عفونت موجود در خون را نشان می‌دهد. به عبارت تخصصی‌تر CRP یا پروتئین واکنشی C یک پروتئین التهابی است که برای اندازه گیری سطح التهاب بدن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پروتئین عمدتاً توسط کبد تولید می‌شود.

عوامل بالا برنده CRP در خون

عواملی که CRP خون را بالا می‌برند عبارتند از:

مشکل خود ایمنی (مانند لوپوس، اختلالات التهابی روده)

التهاب مغز

سرطان

خستگی

مزمن

افسردگی

بیماری

قلبی

فشار

خون

بالا

عفونت

سندروم

متابولیک

آزمایش CRP در منزل

برای انجام آزمایش CRP می‌توانید از خدمات آزمایش در منزل استفاده کنید. این آزمایش از طریق نمونه خون انجام می‌شود و لازم نیست بیمار رژیم غذایی خاصی را رعایت کند. وقتی قرار است CRP در آزمایش خون شما اندازه‌گیری شود، بهتر است که از آزمایش با حساسیت بالا استفاده کنید. وقتی حساسیت آزمایش بالا باشد، CRP را از ۰٫۵ تا ۱۰ میلی گرم اندازه گیری می‌کند.

ارزیابی مقادیر CRP برای تشخیص احتمال حمله قلبی

خطر پایین: سطح CRP زیر ۱٫۰ میلی گرم

خطر متوسط: بین ۱٫۰ تا ۳٫۰ میلی گرم

خطر بالا: بالای ۳٫۰ میلی گرم

خطر بسیار بالا: ۵٫۰ تا ۱۰ میلی گرم

بالاتر از ۱۰ میلی گرم: بالا رفتن مداوم سطح التهاب

میزان بهینه: کمتر از ۱٫۰ میلی گرم

چگونه سطح CRP را کاهش دهیم؟

برای کاهش سطح CRP ابتدا باید ریشه اصلی التهاب مشخص شود.

راهکارهای زیر کمک می‌کنند تا سطح CRP خون شما کاهش پیدا کند؛

۱. کاهش مصرف قند.

قندِ بیشتر به معنای میزان CRP بیشتر است.

۲. چک کردن هورمون‌ها.

سطح بالای هورمون‌های لپتین و استروژن هر دو منجر به افزایش سطح CRP می‌شود.

۳. از ماهی و روغن ماهی استفاده کنید.

افزایش دریافت چربی‌های امگا سطح CRP را در خون کاهش می‌هند.

۴. دوری از استرس.

استرس منجر به افزایش سطح CRP در خون می‌شود.

۵. ویتامین‌های گروه B را دریافت کنید.

از جمله ویتامین‌های گروه B باید به فولات و نیاسین اشاره کرد. این دو ویتامین هر دو با کاهش سطح CRP در ارتباط هستند. فعال کردن ویتامین‌های B برای سلامت مسیر متیلاسیون ضروری هستند و به متعادل نگه داشتن سطح التهاب کمک زیادی می‌کنند.

۶. خواب با کیفیت داشته باشید.

تأثیر خواب بر سلامت هرگز انکارپذیر نیست. هرچه کمتر بخوابید، سطح CRPبیشتر می‌شود.

۷. استفاده از ویتامین‌های محلول در چربی را به حداکثر برسانید.

از جمله این ویتامین‌ها باید به ویتامین A، D، E، و K اشاره کرده که به شدت برای سلامت مهم هستند و سطح CRP را به خوبی پایین می‌آورند.

۸. ورزش کنید.

ورزش سطح CRP را کاهش می‌دهد.

ورزش متناوب کمک می‌کند که خون در رگ‌ها با شدت جریان داشته باشد.

۹. از چربی‌های ترانس فاصله بگیرید.

یک تحقیق نشان داده افرادی که پیوسته غذاهای حاوی چربی ترانس می‌خورند، ۷۳ درصد سطح CRP بالاتری نسبت به آنهایی دارند که میزان مصرف چربی ترانسشان پایین است.

۱۰. الکل را کنار بگذارید.

الکل و نوشیدنی‌های حاوی الکل می‌توانند سطح CRP را به شدت افزایش دهند.

۱۱. زیگزانتین و B-کریپتوکسانتین را فراموش نکنید.

این‌ها نام دو آنتی‌اکسیدان بسیار مؤثر برای مقابله با CRP هستند. بر اساس تحقیقات به عمل آمده افرادی که بیشترین زیگزانتین و B-کریپتوکسانتین را در برنامه غذایی خود دارند، سطح CRP پایینی دارند. این آنتی‌اکسیدان‌ها در کلم، اسفناج، برگ شلغم و بروکلی موجود هستند.

۱۲. به سراغ باکتری‌های خوب بروید

بد نیست بدانید که ترکیب پروبیوتیک لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم می‌توانند تنها در هشت هفته، سطح CRP را تا حدود زیادی پایین بیاورد.

۱۳. از ورزش تای چی غافل نشوید

تای چی یکی از هنرهای رزمی ملایم چینی است که می‌تواند سطح CRP را در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ کاهش دهد.

۱۴. منیزیم بدن خود را افزایش دهید.

منیزیم می‌تواند تأثیر مثبتی روی کاهش سطح CRP داشته باشد.

۱۵. قهوه بخورید.

افرادی که قهوه می‌خورند، سطح CRP کمتری دارند.

۱۶. مثبت اندیش باشید.

افراد بدبین، سطح CRP بیشتری نسبت به دیگران دارند.

۱۷. روابط زناشویی بیشتری داشته باشید.

داشتن زندگی جنسی سالم می‌تواند سطح CRP را کاهش دهد.

۱۸. یوگا کنید.

یوگا در کاهش CRP تأثیر بسیار زیادی دارد.

۱۹. به کربوهیدرات‌ها و چربی‌هایی که می‌خورید، توجه کنید.

به سراغ چربی‌های سالم بروید؛ کربوهیدرات‌های تصفیه شده را با چربی ترکیب نکنید. از چربی‌های تصفیه شده پرهیز کنید و روی خوردن چربی‌های سالم تمرکز داشته باشید. کربوهیدرات‌های سالم مانند سیب زمینی شیرین و میوه‌ها.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.