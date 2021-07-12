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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۹:۵۱

سخنگوی صنعت برق:

خاموشی‌های خارج از برنامه در سراسر کشور پایان یافت

خاموشی‌های خارج از برنامه در سراسر کشور پایان یافت

سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی شده برای کاهش خاموشی‌ها گفت: از روز پنجشنبه ۱۷ تیرماه هیچ خاموشی خارج از برنامه‌ای در کشور نداشته‌ایم.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی با اعلام این خبر افزود: خاموشی‌های ناشی از حریق ترانسفورماتورها نیز که در مناطق تهرانپارس، لواسانات و قیطریه تهران اتفاق افتاد با بازگشت دو ترانسفورماتور به مدار از روز یکشنبه ۲۰ تیر برطرف شد.

وی با بیان اینکه دولت مشوق‌هایی برای صنایعی که میزان مصرف خود را کاهش دهند در نظر گرفته است، گفت: صنایعی که برنامه‌های تعمیراتی روتین خود را که معمولاً در مرداد یا شهریور انجام می‌دادند به زمان خارج از پیک بار موکول کنند، میزان برقی که در این دو هفته مصرف نمی‌کنند را در دوره بعد از رفع محدودیت با تعرفه رایگان دریافت خواهند کرد که این خود مشوقی برای جلب بیشتر همکاری صنایع محسوب می‌شود.

سخنگوی صنعت برق اضافه کرد: تا این لحظه موضوع امهال بدهی‌های مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی در دستور کار کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های اقتصاد، نیرو و صمت قرار گرفته است.

کد مطلب 5255658

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    نظرات

    • مهدی IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      0 0
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      دلیلش را نگفتند دلیل آن انفجار دکلهای برق صادراتی ایران به عراق بود

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