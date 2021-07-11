وزیر بهداشت به سیستان و بلوچستان سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عصر یک شنبه در رأس هیأتی از این وزارتخانه از طریق فرودگاه کنارک وارد سیستان و بلوچستان شد و در بدو ورود مورد استقبال رسمی احمد علی موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان و تعدادی دیگر از مسئولان محلی قرار گرفت.
گفتنی است؛ بازدید از بیمارستانها و پروژههای بهداشتی و درمانی شهرستانهای چابهار، کنارک، سراوان، ایرانشهر، زاهدان و بررسی آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان از مهمترین برنامههای نمکی در استان سیستان و بلوچستان است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نخستین برنامه خود از پروژههای بهداشتی و درمانی چابهار و بیمارستان ۶۴ تختخوابی کُنارک بازدید کرد.
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