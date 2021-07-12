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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۱۶

ربات ها برای سونی تلویزیون می سازند

ربات ها برای سونی تلویزیون می سازند

شرکت سونی قصد دارد خط تولید تلویزیون در یکی از کارخانه هایش را به طور کامل رباتیک کند. همچنین این شرکت استفاده از ربات ها برای تولید موبایل و دوربین را گسترده تر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، سونی در تلاش برای کاهش هزینه‌ها سعی دارد تولید تلویزیون‌های خود را به ربات‌ها واگذار کند.

طبق گزارشی که در نشریه فایننشال تایمز منتشر شده، کیمیو ماکی مدیر بخشی کسب و کار الکترونیک سونی پیش بینی می‌کند اتوماسیون کامل خطوط تولید کارخانه تلویزیون سازی این شرکت در مالزی سبب می‌شود میزان هزینه‌ها در ۲۰۲۳ میلادی ۷۰ درصد کمتر از ۲۰۱۸ میلادی شود.

به گفته ماکی سونی همچنین تصمیم دارد استفاده از ربات‌ها در بخش تولید موبایل و دوربین را نیز گسترده‌تر کند، هرچند کارگران انسانی در خطوط تولید این دستگاه‌ها همچنان حضور خواهند داشت.

او در این باره گفت: تصور نمی‌کنم اتوماسیون و فقط استفاده از ربات‌ها کافی باشد. کلید اصلی استفاده از فرایند دیجیتالیزه کردن برای ارتباط میان فروش و تولید است. بررسی اطلاعات فروش با استفاده از هوش مصنوعی کمک می‌کند حجم تولید با دقت بیشتری محاسبه شود.

کد مطلب 5256122
شیوا سعیدی

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