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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۵۸

«منبع» برگزیده جشنواره بروکلین شد

«منبع» برگزیده جشنواره بروکلین شد

فیلم کوتاه «منبع» به کارگردانی مجتبی پورعبداله از جشنواره فیلم بروکلین جایزه گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «منبع» به کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی مجتبی پورعبداله برنده جایزه spirit award از بیست و چهارمین دوره جشنواره بروکلین شد.

این فیلم تنها فیلم ایرانی راه یافته به این دوره از جشنواره بروکلین بود و با ۳۸ فیلم دیگر منتخب این جشنواره به رقابت پرداخت.

در خلاصه داستان فیلم کوتاه منبع آمده است: یکی از تفریحات ابوالفضل و مسعود، مخفیانه شنا کردن در منبع آبی است که روی پشت بام ساختمانشان قرار دارد تا اینکه یک‌بار در این موقعیت در تقابل با محمد قرار می‌گیرند.

پخش بین‌المللی این فیلم توسط شرکت AtoZinema به مدیریت آزاده مسیح زاده انجام می‌شود.

نادر فلاح، ابوالفضل صفی‌خانی، حمیدرضا تجریشی و محمد مهدی برقی‌زاده بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش پرداختند.

کد مطلب 5256223

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