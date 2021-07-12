به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، «سامانه معرفی مدیران» که یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور منتخب برای معرفی مدیران جهت تصدی مسئولیت‌ها در دولت سیزدهم بود، چندی است راه‌اندازی شده و آخرین آمارها حکایت از آن دارد که هم نخبگان در معرفی مدیران مشارکت خوبی داشته‌اند و هم افراد با سابقه و تجارب مناسب برای رده‌های مختلف مدیریتی معرفی شده‌اند.

ارتباط نزدیک و بی واسطه با مردم از وعده‌های انتخاباتی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود که وی پس از انتخاب از سوی مردم، بدان جامه عمل پوشاند و با راه‌اندازی «سامانه معرفی مدیران» سعی کرد بستر مناسب برای دسترسی مردم به رئیس جمهور منتخب جهت معرفی مدیران متخصص، شایسته و متعهد را فراهم کند.

بر این اساس، یکی از مهمترین گلوگاه‌های انتخاب مدیران دولت سیزدهم از مسیر «سامانه معرفی مدیران» می‌گذرد. سامانه‌ای که همه مردم و تشکل‌ها و گروه‌ها می‌توانند به آن متصل شده و مدیر مدنظر خود را معرفی کنند.

پس از معرفی مدیران از سوی مردم و تشکل‌ها، اطلاعات اولیه، پایش و ارزیابی‌های ابتدایی بر اساس معیارهای عمومی مانند تحصیلات، سوابق اجرایی، سن و … و با در نظر گرفتن شاخص‌های اعلام شده توسط رئیس جمهور منتخب که همان کارآمدی، فسادستیزی، روحیه انقلابی و مردمی بودن است، صورت می‌گیرد و نتیجه به کارگروه‌های تخصصی که از سوی رئیسی تشکیل شده، ارائه می‌شود.

فرآیند کار در این کارگروه‌ها نیز به این شکل است که بر اساس شاخص‌های شایستگی برای احراز هر مسئولیتی در کابینه، با لحاظ نقاط ضعف و قوت و کارنامه مدیریتی فرد معرفی شده، انتخاب و نام آن‌ها پس از تایید اولیه و انجام استعلامات لازم از مراجع ذیصلاح، به مرحله انجام مصاحبه و تطبیق خصوصیات با سیاست‌های کلان دولت سیزدهم و معیارهای انتخاب کابینه رسیده و در ادامه، پیشنهادات جمع بندی شده به رئیس جمهور منتخب معرفی می‌شوند.

این کارگروه‌ها برای این منظور فهرست چند برابر ظرفیت را به همراه برنامه‌های افراد مدنظر و نتایج ارزیابی‌های تخصصی، به رئیس جمهور منتخب عرضه می‌کنند تا در نهایت با انتخاب او، شایسته‌ترین مدیران برای تصدی مسئولیت‌ها در کابینه سیزدهم، انتخاب و برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند.

بر اساس آخرین آمار استخراج شده از این سامانه، ۳۶ درصد از معرفی کنندگان که از این سامانه برای ارایه پیشنهادات خود استفاده کرده‌اند، دارای مدرک دکتری بودند. ۳۴۰ نفر از معرفی کنندگان، وزیر، معاون وزیر یا معادل آن بوده و ۱۱۳۵ نفر هم از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بودند.

مشارکت دو گروه از معرفی کنندگان نیز در سامانه قابل توجه است: ۴۲۵۱ نفر از معرفی کنندگان از معلمان و ۹۲۵ نفر هم از صنعت گران بودند.

بررسی روی اطلاعات این سامانه نشان می‌دهد، افرادی که به عضویت این سامانه درآمده‌اند، از همه استان‌ها مشارکت داشته‌اند، اما در عین حال استان‌های تهران، خوزستان، فارس و خراسان رضوی بیشترین مشارکت را داشتند.

بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده، تاکنون ۲۲۵۰ نفر از معرفی‌شدگان و به تعبیری گزینه‌های پیشنهادی به «سامانه معرفی مدیران» را اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و نیز ۲۳۰ نفر را وزرای سابق، معاونان پیشین ریاست جمهوری و معادل آن تشکیل می‌دهند.

در این میان ۷۸۰ نفر نیز با سابقه معاونت وزیر و معادل آن به «سامانه معرفی مدیران» معرفی شده‌اند.

بیش از ۵۵ درصد از معرفی‌شدگان نیز دارای مدرک دکترای تخصصی بوده و بیش از ۳۶ درصد آن‌ها نیز در بازه سنی بین ۴۰ تا ۵۰ سال قرار دارند.

۲۵۲۶ نفر در این میان توسط گروه‌های تخصصی مثل تشکل‌ها و انجمن‌های علمی معرفی شده‌اند.

۲ عدد قابل توجه دیگر هم درباره سن و سابقه کار و تجربه گزینه‌های پیشنهادی وجود دارد: جوان‌ترین مدیران پیشنهادی مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و بالاترین سطح سابقه مدیران پیشنهادی نیز مربوط به وزارت امور خارجه است.