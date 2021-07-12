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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۰۸

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک اعلام کرد؛

شناسایی ۲۰۵ مورد مبتلا به کرونا ویروس در استان مرکزی

شناسایی ۲۰۵ مورد مبتلا به کرونا ویروس در استان مرکزی

اراک- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: براساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲۰۵ مورد جدید ابتلا در استان مرکزی شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سید محمد جمالیان عصر دوشنبه در ارتباط با آخرین وضعیت استان مرکزی در مواجه با ویروس کرونا، اظهار کرد: از زمان شیوع تاکنون تعداد موارد مبتلا به ویروس به ۶۴ هزار و ۸۶۵ نفر رسیده است.

وی افزود: از ۲۰۵ مورد جدید در استان مرکزی، ۲۴ نفر از بیماران در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند که مورد مراقبت قرار دارند و خدمات تخصصی درمانی را دریافت می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: ۱۸۱ مورد از بیماران جدید که شناسایی شده‌اند نیز تا زمان منفی شدن جواب آزمایش و درمان نهایی در منزل قرنطینه شده‌اند.

جمالیان اظهار کرد: خوشبختانه در این مدت مورد فوتی در اثر ابتلاء به ویروس کرونا در استان مرکزی گزارش نشده است که بر این اساس شمار فوتی‌ها در اثر ابتلاء به این ویروس ۲ هزار و ۱۹۳ نفر باقی ماند.

کد مطلب 5256398

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