آب دغدغه اصلی اشتهارد است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شیبک بعد از شهر دوشنبه در حاشیه بازدید و نشست سردار حیدرنیا فرمانده سپاه استان البرز از یکی از شهرک‌های صنعتی اشتهارد اظهار کرد: بزرگترین دغدغه شهرستان آب است و باید با همکاری، همدلی و مودت و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها این مشکل را به زودی رفع کرد.

وی بیان کرد: این معضل کم آبی امسال با کاهش نزولات آسمانی در این منطقه بیش از پیش به چشم می‌خورد و صنعت این شهرستان را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فرماندار اشتهارد ادامه داد: تلاش استاندار محترم البرز و مدیران عالی استان برای رفع دغدغه صنعتگران و مردم این منطقه در جلسات مختلف استانی و کشوری قابل تقدیر است و این تلاش‌ها بزودی نتیجه خواهد داد و منابع آبی که در نظر گرفته شده مشکل آب این شهرستان را رفع خواهد کرد.

وی با اشاره به اجرای طرح توسعه این شهرک صنعتی گفت: توسعه این شهرک برای ارتقا و پیشرفت نیاز به همراهی و همدلی در میان بخش دولتی و خصوصی دارد و در این میان مجموعه سپاه استان با ظرفیت‌های خوبی که دارد می‌تواند بخش مهمی از این مسائل را در کنار دولت رفع کند.

همچنین با حضور سردار حیدرنیا و همراهی شیبک فرماندار اشتهارد و دیگر مدیران عالی نهادهای مرتبط با صنعت کلنگ یک واحد تولیدی با سرمایه گذاری بیش از ۳۰ میلیارد تومان و اشتغال بیش از ۲۰۰ نفر در اشتهارد به زمین زده شد.