۵۰هزار دوز واکسن کرونا تحویل دانشگاه علوم پزشکی سمنان شده است

نوید دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند واکسیناسیون کرونا در سطح شهرستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان بیان کرد: همه همکاران بهداشت و درمان در کنار مراقبت از بیماران کرونایی در روند واکسیناسیون نیز نقش فعال دارد تا بتوانیم تعداد قابل توجهی از مردم را واکسینه کنیم.

وی افزود: واکسیناسیون کرونا در سطح شهرستان‌های تابعه دانشگاه برای گروه سنی بالای ۷۰ سال انجام شده و اغلب این افراد دوز دوم واکسن را نیز دریافت کردند اما با تحویل واکسن در هفته جاری عملیات واکسیناسیون گروه سنی بالای ۶۵ سال نیز خوشبختانه آغاز شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان ادامه داد: افراد بالای ۶۵ سال می‌بایست با مراجعه به سامانه اینترنتی سلامت برای دریافت واکسن ثبت نام و سپس برای آنها پیامک ارسال می‌شود که حاوی تاریخ دریافت واکسن است همچنین باید گفت اولویت و نخستین دوره از واکسیناسیون افراد بین ۶۸ تا ۷۰ سال است و ما با توجه به میزان واکسن دریافتی طی روزهای آتی امیدواریم که افراد بالای ۶۵ سال واکسن خود را دریافت کنند.

دانایی با بیان اینکه امید است با سرعت‌گیری روند اعطای واکسن دانشگاه علوم پزشکی سمنان روند واکسیناسیون سرعت بگیرد چرا که پایگاه‌های جامع سلامت و بهداشت در سراسر شهرستان‌های تابعه دانشگاه توان تزریق روزانه پنج هزار دوز واکسن را دارند، بیان کرد: سرعت واکسیناسیون بسته به میزان واکسن دریافتی است.

وی گفت: تاکنون ۵۰ هزار واکسن تحویل سمنان شده و از سوی دیگر باید گفت با آغاز روند توزیع واکسن‌های ایرانی مقابله با بیماری کرونا امیدواریم که شاهد تسریع روند واکسیناسیون در مقابله با بیماری کرونا باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان در خاتمه بیان کرد: از آنجا که شرایط در استان‌های همجوار سمنان متأسفانه به دلیل شروع بیماری نامساعد است ما نیز این دغدغه را در سمنان داریم که شاهد گسترش روزافزون بیماری کرونا باشیم در نتیجه دوری از تجمعات رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی تاکید می‌شود.