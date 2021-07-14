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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۸:۱۲

استعفای نایب رئیس باشگاه الغرافه با حضور «استراماچونی»

استعفای نایب رئیس باشگاه الغرافه با حضور «استراماچونی»

نایب رئیس باشگاه الغرافه قطر همزمان با حضور آندره استراماچونی سرمربی ایتالیایی در این تیم از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روزنامه «الرایه»، مراسم معارفه و نشست خبری آندره استراماچونی سرمربی جدید تیم الغرافه قطر امروز و از ساعت ۱۸ برگزار می‌شود.

استراماچونی اخیراً با قراردادی دو ساله به تیم الغرافه رفته است و در اولین اقدام، قید چهار بازیکن خارجی فصل گذشته الغرافه را زده است.

از سوی دیگر الرایه اعلام کرد همزمان با حضور استراماچونی، «سعد الشمری» نایب رئیس هیات مدیره باشگاه الغرافه روز گذشته به دلیل شرایط خارج از اراده و کنترل، از سمت خود استعفا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، استراماچونی فصل گذشته برای چند ماه هدایت استقلال ایران را بر عهده داشت و به دلیل مشکلات مالی و اختلاف با مدیران استقلال از سمت این تیم کناره گیری کرد.

کد مطلب 5257532

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