به‌گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ارائه گزارش عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیران این معاونت برگزار شد.

علی اصغر مونسان در این جلسه با اشاره به اینکه هرآنچه در توانمان بود را طی این مدت چهارساله انجام دادیم، افزود: در سخت‌ترین شرایط کشور به بهترین شکل ممکن اوضاع را اداره کردیم و حوزه وزارتخانه ما که عموماً جدی گرفته نمی‌شد را تا سطحی بالا آوردیم که امروز در دولت نقش آفرین هستیم.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر اینکه ریل‌گذاری خوبی در وزارتخانه صورت گرفته است افزود: در ابتدا برنامه‌ای وجود نداشت و اقدامات در راستای یک هدف مشخص انجام نمی‌شد، اما امروز با هم افزایی و اقدامات صورت گرفته مسیر آینده مشخص شده است.

نتایج حساب‌های اقماری گردشگری نقش این حوزه را نمایان می‌کند

مونسان همچنین به ایجاد حساب اقماری گردشگری و اهمیت آن اشاره کرد و افزود: طی یک سال و نیم گذشته داده‌های مربوط به گردشگری جمع‌آوری و وارد فاز اجرایی شده‌ایم که تا پایان امسال حساب‌های اقماری ارائه و نقش گردشگری در اقتصاد کشور مشخص خواهد شد.

او همچنین به تزریق ۷ هزار میلیارد تومانی به حوزه گردشگری و صنایع‌دستی اشاره کرد و گفت: طی این مدت با وجود فشارهای اقتصادی دولت به غیر از بودجه مصوب دولتی، توانستیم ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، هزار میلیارد تومان از محل اشتغال روستایی، ۱,۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مربوط به کرونا همچنین حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان از طریق سایر منابع و بانک‌ها به این دو حوزه تزریق کنیم که برگ زرینی برای وزارتخانه محسوب می‌شود.

ایجاد ۹ سامانه و سیستم جامع منابع انسانی

رضا خدایار مدیرکل توسعه منابع انسانی و تحول اداری به راه‌اندازی و بهره‌برداری از ۹ سامانه در این معاونت طی چهار سال گذشته اشاره کرد و افزود: زیرساخت‌های ۳ سامانه نیز آماده شده و آماده بهره‌برداری است. همچنین سیستم جامع منابع انسانی که در گذشته وجود نداشت و صدور احکام بیش از دو ماه زمان نیاز داشت، اما این سیستم طی این مدت ایجاد شد و در حال حاضر تمامی احکام بدون دخالت نیروی انسانی و در سریع‌ترین زمان و به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.

به گفته خدایار در طول این مدت ۳۲۲ نفر به کانون‌های ارزیابی شایستگی عمومی مدیران حرفه‌ای معرفی و ۲۰۸ نفر پذیرفته شدند. ۹۲ نفر نتوانستند رتبه قبولی را کسب کنند و ۲۲ نفر نیز مشروط شدند.

او همچنین در ارتباط با عملکرد کمیته سرمایه انسانی و انتصاب مدیران حرفه‌ای به ارائه آمار پرداخت که بر این اساس در مجموع ۳۵۷ مدیرکل، رئیس اداره و معاون مدیرکل منتصب شده طی این مدت تنها ۱۸ نفر از خارج وزارتخانه جذب و مابقی از داخل وزارتخانه انتخاب شدند.

ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور با تدوین نظامنامه آموزشی و هشت دستورالعمل و شیوه نامه اداری همچنین برگزاری ۱۰۹ دوره حضوری و ۱۱۰ دوره مجازی از دیگر اشارات خدایار در این جلسه بود.

راه اندازی سیستم حواله الکترونیکی و فروش بلیت الکترونیک

فرشته بالایی صومعه ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی و درآمد به بیانیه صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو در خصوص شفاف‌سازی عملکرد دول عضو اشاره کرد و گفت: از سال ۸۰ بسترسازی در کشور آماده و از سال ۹۴ اجرایی شد که در این مسیر نظام بودجه‌ریزی عمومی به استاندارهای حسابداری دولتی برای اولین بار در کشور ثبت و در دستگاه‌ها اجرایی شد.

مدیریت منابع در راستای تحقق اهداف وزارتخانه، راه اندازی کمیته تخصیص، ایجاد انضباط مالی، ثبت مطالبات و بدی‌های دولت برای وزارت متبوع در سامانه سماد، سامان بخشی در واریز به موقع اسناد مالی همچنین فروش بلیت‌های الکترونیکی و افزایش درآمد چشم گیر از دیگر مواردی بود که او در گزارش ارائه کرد.

هرس درختان سعدآباد پس از ۲۰ سال

در ادامه علیرضا محمودی آشتیانی مدیرکل پشتیبانی و رفاه در راستای کارهای صورت گرفته گزارشی را ارائه کرد. بهبود شرایط پرسنل، بهسازی و مناسب‌سازی محیط وزارتخانه برای تکریم جانبازان و معلولان، ایجاد فضای ورزشی در راستای سلامت پرسنل، تعبیه پنل‌های خورشیدی برای تأمین ۱۰ درصدی برق مصرفی روزانه وزارتخانه، بهبود وضعیت فضاهای اداری در راستای تکریم ارباب رجوع، مرمت و بازسازی ساحتمان چهره‌های ماندگار، هرس درختان سعدآباد پس از ۲۰ سال، راه اندازی سامانه قراردادها برای ایجاد امکان نظارت سیستمی در تمامی قراردادهای وزارتخانه، اخذ مجوز و راه اندازی سامانه جامع ارتباط مردمی ۰۹۶۶۲ از جمله مواردی بود که او در این گزارش به آن‌ها اشاره کرد.

علیرضا طالبی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت فضای مجازی به تدوین فرآیندها اشاره کرد و افزود: طی این مدت ۳۸۷ فرآیند را تدوین و اولویت‌بندی کردیم. همچنین در حال حاضر ۴۸ سامانه در حوزه‌های مختلف راه‌اندازی شده است.

او همچنین به صدور الکترونیک احکام تمام پرسنل و بلوغ الکترونیک وزارتخانه اشاره کرد و گفت: در چهار سال اخیر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حوزه الکترونیک جزو دستگاه‌های برتر شناخته شده است.

به گفته مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت فضای مجازی با شیوع ویروس کرونا به این دلیل که زیرساخت ویدئو کنفرانس وزارتخانه از سال ۸۹ پایه‌ریزی شده بود در کمترین زمان تمام استان‌ها تجهیز شدند و در سال گذشته ۲۸۰ جلسه به صورت وبینار برگزار شد که این موضوع نشان دهنده رشد و بلوغ فناوری اطلاعات در وزارتخانه است.

طالبی همچنین به پشتیبانی از ۳۷ سامانه راه‌اندازی شده در سنوات گذشته اشاره کرد و افزود: «در توسعه مراکز مجهز به سامانه بلیت الکترونیک نیز ۷۰ نقطه طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۱۷۸ نقطه در سال ۹۹ تجهیز شدند.»

توسعه سامانه‌های موجود، بررسی سامانه‌های جدید به منظور تحویل نهایی به وزارتخانه، اتصال سامانه‌های وزارتخانه به داشبورد مدیریتی، برقراری وب سرویس‌های برون دستگاهی و اشتراک‌گذاری اطلاعات وزارتخانه با سایر دستگاه‌های اجرایی، صرفه جویی ۴ میلیارد تومانی با استفاده از ویدئو کنفرانس، راه اندازی مرکز داده وزارتخانه، بالا بردن ضریب امنیت سامانه‌ها و سیستم حفاظت الکترونیک از دیگر نکات مورد اشاره او در این جلسه بود.

رشد ۱۵۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای و ۵۸ درصدی اعتبارات تملکی

حسین رازقی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه کل اعتبارات ابلاغی وزارتخانه را ۱,۵۰۰ میلیارد تومان عنوان و آماری را در خصوص اعتبارات تملک دارایی و هزینه‌ای وزارتخانه ارائه کرد.

او همچنین در خصوص عملکرد منابع درآمدی وزارتخانه طی سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ گفت: در سال ۹۶ میزان منابع درآمدی وزارتخانه ۸۰ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۹۸ و پیش از شیوع کرونا به ۹۴ میلیارد تومان رسید. در صورتی که این روند ادامه پیدا می‌کرد شاهد رشد صعودی در این حوزه بودیم که با شیوع کرونا در سال ۹۹ موفق به جذب ۸۷ میلیارد تومان شدیم.

رشد ۱۵۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای و ۵۸ درصدی اعتبارات تملکی، ایجاد سه ردیف درآمدی جدید، ایجاد ۵ طرح جدید تملکی، ایجاد ردیف درآمدی بابت اخذ کمک بلاعوض با عنوان کمک‌های بلاعوض، ایجاد ردیف اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای با عنوان ایجاد و راه اندازی بازارچه‌های صنایع دستی با رقمی بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان، بیمه هنرمندان صنایع دستی، تشکیل شورای پژوهشی، همگام‌سازی نظام آماری و سالنامه آماری از دیگر نکات مورد اشاره رازقی بود.

۲۱۲ پروژه پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد

در ادامه محمدحسین عسگرپور مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی به ۲۵۲۷ پروژه در حال اجرا با حجم سرمایه‌گذاری ۱۵۹ هزار میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت: با اجرای تمام این پروژه‌ها برای ۱۰۶ هزار و ۲۵۸ نفر اشتغال ایجاد می‌شود که از این تعداد ۲۱۲ پروژه بالای ۹۰ درصد و ۳۷۶ پروژه بین ۷۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

به گفته او از محل صندوق توسعه ملی ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت و در اشتغال روستایی نیز ۱,۱۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۶ هزار نفر پرداخت شده است.

عسگرپور در خصوص کمک‌های فنی اعتباری گفت: در راستای ایجاد و تثبیت اشتغال بیش از ۲۶ میلیارد تومان کمک‌های فنی اعتباری به صورت بلاعوض پرداخت شده است.

او همچنین به برگزاری نشست‌های تخصصی با رؤسای صندوق توسعه ملی و مدیران عامل و اعتباری بانک‌های طرف قرارداد اشاره کرد.

به گفته مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی در خصوص واگذاری‌ها نیز ۴۳ پروژه با حجم سرمایه‌گذاری ۱۴۹ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده است.

طالبی در پایان به چهاردهمین جشنواره انتخاب کارآفرین برتر اشاره کرد و گفت: تا کنون ۲۹۷ نفر در سامانه ثبت نام کرده‌اند و متقاضیان تا ۱۰ مردادماه وقت دارند که البته مهلت ثبت نام تمدید خواهد شد.