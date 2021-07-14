به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، زارع در برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود: ما دو راه داریم یا باید قیمتها را دستوری سرکوب کنیم و تولید را از دست بدهیم یا افزایش منطقی قیمتها را به میزانی که هزینههای تولید را پوشش دهد بپذیریم و تولید را حفظ کنیم.
مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به خشکسالی بی سابقه در کشور گفت: بخش عمدهای از نهادههای دامی در صنعت شیر یا دامهای های سنگین از داخل تأمین میشود، مثل کلش و یونجه و سبوس که اینها قیمتشان بیش از ۲.۵ تا ۳ برابر افزایش داشته است از این جهت برای حفظ تولید شیر و دام شیرده به ناچار باید افزایش قیمت داشته باشیم.
معاون دفتر تنظیم بازار وزارت صمت هم ضمن پذیرش افزایش قیمتها، در خصوص افزایش قیمت روغن گفت: قیمت جهانی روغن در پی کرونا حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است و، چون روغن مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی است قیمت مصوب آن رعایت میشود.
ابراهیم درستی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران نیز با بیان این که اصناف به وظایفش عمل کرده و میکند افزود: اصناف در افزایش قیمتها نقشی ندارد.
او گفت: اگر افزایش قیمتها بر اساس قیمت جهانی صورت میگیرد این طرف قضیه و دست مزد کارگران را هم باید دید و آن را هم به همان اندازه افزایش داد و باید قدرت خرید مردم هم جوابگوی افزایش قیمتها باشد.
نظر شما