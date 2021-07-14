به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی طبیب زاده صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمان گفت: کارآفرینی تعاریف زیادی دارد و باید کار تیمی هم به این تعاریف اضافه کرد تا به یک تعریف واحدی برسد.

طبیب زاده با بیان اینکه کارآفرینی باعث توسعه اقتصادی استان می‌شود، افزود: کارآفرینان به نام و فعالی در استان کرمان داریم که نشان داده نمی‌شوند و این موضوع باید فرهنگ سازی شود و با هموار کردن مسیر، راه مناسب برای رشد آنها فراهم شود.

وی افزود: خیلی از کارآفرینان وقتشان صرف کارهای اداری می‌شود، درگیر مسائل جزئی هستند و دغدغه‌های دست و پاگیر دارند و این مساله سرعت پیشرفت آنها را کم می‌کند. نباید شرایط اینگونه باشد که آنها را خسته کنیم تا از ادامه راه صرف نظر کنند چون ما دیگر کسی را در استان نداریم که جایگزین آنها بکنیم.

طبیب زاده اظهار کرد: باید رویکرد جدیدی به مبحث کارآفرینی داشته باشیم و شاخص‌های کارآفرینی استان را باید با شاخص‌های بین المللی پایش کنیم. وقتی حرکت خودمان را اصلاح کنیم می‌توانیم فضای کسب و کار را برای کارآفرینان مساعد و فضای رشد اکوسیستم کارآفرین را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه باید کارآفرین پرور باشیم، گفت: باید آموزش‌های کارآفرینی در همه مقاطع تحصیلی و شغلی با کیفیت بالا انجام شود و در بین افراد با استفاده از شاخص‌های مربوطه کارآفرین را در سنین مختلف تشخیص دهیم و به آن کمک کنیم تا رشد کند.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان افزود: در حال بررسی اسامی کارآفرینان برتر هستیم تا به اجماعی برای نامگذاری جایزه جشنواره کارآفرینان برتر برسیم که در سال جاری آن را اجرایی کنیم.