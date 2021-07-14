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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۰۸

اشرف غنی:

کمر طالبان را می‌شکنیم/ اوضاع تا ۳ ماه دیگر بهبود می‌یابد

کمر طالبان را می‌شکنیم/ اوضاع تا ۳ ماه دیگر بهبود می‌یابد

رئیس جمهور افغانستان در اظهاراتی عنوان داشت که اوضاع امنیتی این کشور تا سه ماه دیگر بهبود می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خامه پرس، «محمد اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان، در سفری به ولایت بلخ گفت که کمر طالبان خواهد شکست و تمامی مناطقی که به دست این گروه افتاده‌اند، به زودی پس گرفته خواهند شد.

رئیس جمهور غنی که برای بررسی اوضاع امنیتی به ولایت بلخ رفته بود، گفت که تا سه ماه دیگر اوضاع امنیتی به گونه چشمگیری در سراسر کشور بهبود خواهد یافت.

سفر غنی به بلخ در حالی صورت می‌گیرد که درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان در اغلب ولایت‌های افغانستان جریان دارد.

او در این سفر با شماری از فعالان جامعه مدنی، فعالان حقوق زن و خبرنگاران دیدار و بر انسجام و وحدت ملی در کشور تاکید ورزید.

در یک ماه گذشته مراکز ۹ ولسوالی ولایت بلخ به دست طالبان افتاد و طالبان تا دروازه‌های مزارشریف رسیده است.

پس از تشدید حملات طالبان در بلخ، بسیج مردمی برای پشتیبانی از نیروهای دفاعی و امنیتی در این ولایت ایجاد شد.

کد مطلب 5257898
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      3 0
      پاسخ
      عجب! ۳ روزه مملکت را از دست داده ۹۰ روزه می خواد کمر طالبانی که ۲۹ ساله آمریکا از پسش بر نیامد بیاد عجیبه
    • IR ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      2 0
      پاسخ
      آقای اشرف غنی، شما هم مثل حسن روحانی توهم زدی،؟؟ یک مقدار به حرف هایی که میزنید ،توجه کنید،

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