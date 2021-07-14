به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خامه پرس، «محمد اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان، در سفری به ولایت بلخ گفت که کمر طالبان خواهد شکست و تمامی مناطقی که به دست این گروه افتاده‌اند، به زودی پس گرفته خواهند شد.

رئیس جمهور غنی که برای بررسی اوضاع امنیتی به ولایت بلخ رفته بود، گفت که تا سه ماه دیگر اوضاع امنیتی به گونه چشمگیری در سراسر کشور بهبود خواهد یافت.

سفر غنی به بلخ در حالی صورت می‌گیرد که درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان در اغلب ولایت‌های افغانستان جریان دارد.

او در این سفر با شماری از فعالان جامعه مدنی، فعالان حقوق زن و خبرنگاران دیدار و بر انسجام و وحدت ملی در کشور تاکید ورزید.

در یک ماه گذشته مراکز ۹ ولسوالی ولایت بلخ به دست طالبان افتاد و طالبان تا دروازه‌های مزارشریف رسیده است.

پس از تشدید حملات طالبان در بلخ، بسیج مردمی برای پشتیبانی از نیروهای دفاعی و امنیتی در این ولایت ایجاد شد.