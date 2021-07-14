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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۳:۳۸

استاندار البرز:

اتحاد و انسجام اسباب توسعه همه‌جانبه کرج خواهد شد

اتحاد و انسجام اسباب توسعه همه‌جانبه کرج خواهد شد

کرج - استاندار البرز گفت: اعضای شوراهای شهر کرج با اتحاد و انسجام می‌توانند اسباب توسعه همه جانبه این شهر را فراهم کنند.‌

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله شهبازی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار اعضای منتخب ششمین دوره شورای اسلامی شهر کرج که در محل سالن جلسات حوزه استاندار صورت گرفت، افزود: این انتخابات در شرایط بسیار حساسی برگزار شد و مشارکت چشمگیر مردم حاکی از درک بالای جامعه نسبت به تهدیدها و بینش ژرف سیاسی مردم بود.

وی ضمن تبریک به تمامی اعضایی منتخب که خود را در معرض انتخاب قرار دادند و توانستند از مردم رأی بگیرند، ادامه داد: اکنون که در این انتخابات توفیق یافتید باید با فعالیت خود فضای اعتمادسازی بیشتر مردم به خدمتگزاران خود را فراهم سازید.

شهبازی گفت: اعضای منتخب در شورای ششم کرج غالباً افرادی کاربلد و دارای تجارب لازم هستند ولی اشراف به قوانین و مقررات جدید و ارائه برنامه و ترسیم افق توسعه برای شهر و همچنین انتخاب شهرداری اصلح از مهمترین مسئولیت‌های اعضا به شمار می‌آید.

پرداختن به مسائل اجتماعی در کرج از اهمیت بالایی برخوردار است

وی افزود: در وهله اول پرداختن به مسائل اجتماعی در کلان‌شهر کرج از اهمیت بالایی برخوردار است و شورای ششم در این راستا باید برنامه محور و با بهره گیری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و علمی خط سیر خود را مشخص و در جهت آن حرکت کند.

استاندار البرز اضافه کرد: البته سند آمایش البرز با استفاده از نخبگان دانشگاهی و کارشناسان برتر استان تهیه و تدوین شده که کمک مؤثری برای پیشبرد اهداف توسعه شهری نیز خواهد بود.

وی گفت: در بستری از اتحاد و انسجام بین اعضای سیزده‌گانه شورای ششم و طی تعامل با سایر دستگاه‌ها و نهادها، می‌توانید پاسخگوی اعتماد مردم باشید چراکه ما به عنوان دستگاه اجرایی در سایه این هم افزایی توفیقات ارزشمندی را برای استان رقم زدیم.

شهبازی افزود: حواشی مخرب، عقب‌گرد و ماندن در گذشته، پرداختن به پروژه‌های بی‌اهمیت و تمرکز بر روی اقدامات تبلیغات بدون خروجی ملموس برای مردم، می‌توانند زمینه شکست و دلسردی مردم را فراهم کنند.

وی گفت: همراهی سازنده‌ای را با اعضای شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری کرج در دوره پنجم دارم و این روند تا پایان مسئولیتم با اعضای محترم شورای ششم نیز تداوم خواهد داشت و از هیچ حمایتی دریغ نخواهم کرد.

در ادامه هر یک از اعضای جدید شورای اسلامی شهر کرج خود را معرفی کردند و بخشی از اهداف و برنامه‌های خود را تشریح کرده و از استاندار البرز درخواست همراهی در این راستا را داشتند.

کد مطلب 5257921

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      0 0
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      آقای استاندار محترم استان البرز لطف کنید پیگیر جمع آوری اتوبوسهای خط واحد کرج-فردیس از خیابان نسترن نبش کوچه مسلم ابن عقیل جنب مجتمع الزهرا فردیس باشید.تشکر از پیگیری جنابعالی
    • شهروند IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      0 0
      پاسخ
      لطفا تکلیف تپه اسلام‌آباد مرکز کرج رو روشن کنید تبدیل شده به خرابه

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