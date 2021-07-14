به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، حجت الاسلام محمدنژاد، نیز با اشاره به اینکه طرح اندیشوران با هدف ارتباط اساتید و متولیان امور اعم از قانون‌گذاران و مجریان در نظام جمهوری اسلامی مطرح شده است، ابراز داشت: این امر یکی از دغدغه‌هایی بود که سالیان سال در مرکز هم‌اندیشی به فکر اجرایی شدن آن بودیم.

وی با اشاره به سابقه ۲۰ ساله این مرکز گفت: هم‌اندیشی ماهیتاً وظیفه‌ای است که با بدنه دانشگاه و فضای فرهنگی دانشگاه سازگاری بیشتری دارد و دانشگاه محل هم‌اندیشی است لذا ما در طرح اندیشوران انتظار داریم دانشگاهیان نظرات و دیدگاه‌های خود را به‌صورت کارشناسی در موضوعات مختلف برای کمک به مسئولان اجرایی امور ارائه کنند.

مدیر مرکز هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی افزود: در همین راستا خوشبختانه سال گذشته که نخستین بار مطرح شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن استقبال کرد و جناب محسن رضایی با حضور در جمع مسئولین دفاتر و دبیران هم‌اندیشی، طرح «جمع‌سپاری» مجمع تشخیص مصلحت را مطرح کردند.

وی ادامه داد: در راستای این هدف، سامانه‌ای را تحت عنوان نجم طراحی کردند و دوست دارند که سیاست کلی در برنامه هفتم در دانشگاه مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرد و بسیار هم مورد استقبال دفاتر هم‌اندیشی ما قرار گرفت. در جلسه دیگری با مدیر مرکز پژوهش‌های مجلس، قرار بر این شد که در همان مجموعه هم سامانه‌ای طراحی شود که ارتباط اساتید با مجلس ساماندهی شود و بعد از انتخابات هم، رئیس‌جمهوری منتخب نیز علاقه‌مند بودند که از نظرات عموم مردم خصوصاً نخبگان استفاده کنند که در این عرصه هم ما جلساتی را جهت ارائه راهکارهای تعامل با دولت برگزار کردیم.

حجت الاسلام محمدنژاد، با اظهار اینکه «در همین راستا ما معتقدیم در استان‌ها می‌توانیم با مجریان دولتی مانند استانداری و اداره‌کل‌ها در استان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در استان هستند رابطه خوبی با دفتر هم‌اندیشی برقرار کنیم»، خاطرنشان کرد: استادان دانشگاه‌ها، مشاوری امین هستند و ما خواستار استفاده مدیران اجرایی کشوری و استانی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ظرفیت‌های نشست‌های هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی در حل مباحث و مشکلات و همچنین دیدگاه‌های کارشناسی آنان در طرح‌ها و لوایح و کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی هستیم چراکه آن را در رشد کشور قابل توجه می‌دانیم.