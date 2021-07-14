نگرانی امنیتی در مرزهای شرقی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ارتش، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در بازدید از مرزهای شرقی کشور گفت: هیچ نگرانی در مرزهای شرقی وجود ندارد و نیروهای مسلح ما برای مقابله با تهدیدهای بزرگ همیشه آماده‌اند.

وی افزود: برای سرکشی و عرض خدا قوت به همرزمان و همچنین مرزبانان نیروی انتظامی به منطقه آمده‌ام، البته به دلیل ریشه‌های مشترک با مردم افغانستان، علاقه‌مند امنیت، آرامش و سلامت برای آنها بوده و نگران وضع برادران و خواهران افغانی خود هستیم.

فرمانده کل ارتش تصریح کرد: نیروهای مسلح ما سال‌هاست خود را برای مقابله با تهدیدهای بزرگ آماده کردند و اگر حادثه‌ای پیش بیاید، به سرعت و قدرت آن را حل خواهند کرد.

امیر موسوی تأکید کرد: الآن هیچ نگرانی در مرزهای شرقی وجود ندارد البته ما به هیچ وجه از شیطنت کسانی که ممکن است با سوء‌استفاده از اوضاع افغانستان کاری بکنند غافل نیستیم.

وی در ادامه از مراکز مانیتورینگ مرزهای شرقی و سامانه‌های پهپادی، جنگال و الکترونیک بازدید کرد.

فرمانده کل ارتش در این بازدید با کارکنان پایور و سربازان وظیفه ارتش و نیز مرزبانی نیروی انتظامی دیدار و گفتگو صمیمانه داشت و در جریان امور آنها قرار گرفت.

همچنین فرمانده کل ارتش با حضور در قرارگاه عملیاتی شمال شرق در جریان آخرین اطلاعات و اقدامات یگان‌های مرزی شرق کشور قرار گرفت.

گفتنی است، در این بازدید که به صورت سرزده انجام شد، امیر سرتیپ آذریان فرمانده قرارگاه شمال شرق، فرمانده کل ارتش را همراهی می‌کرد.