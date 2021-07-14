سعید کشمیری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۱۲۷ بیمار جدید در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری شده و ۱۰۶ نفر نیز با حال خوب از این بخشها ترخیص شدند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ۴۹۳ بیمار در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری هستند که ۴۴ نفر تحت مراقبت ویژه بوده و ۱۱ نفر در وضعیت حاد بیماری قرار دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از ثبت شش مورد فوتی جدید کرونایی در استان خبر داد و بیان کرد: مجموع جانباختگان کرونا در استان بوشهر به هزار و ۳۱۶ نفر رسیده است.
وی مجموع مبتلایان را ۵۸ هزار و ۳۴۹ نفر عنوان کرد.
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