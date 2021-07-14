رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: ۶ فوتی جدید کرونایی در استان بوشهر/ بستری‌ها به ۴۹۳ نفر رسید

بوشهر - رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از ثبت شش مورد فوتی جدید کرونایی در استان خبر داد و گفت: تعداد افراد بستری در بخش‌های کرونایی استان به ۴۹۳ نفر رسیده است.